Relleu forçat al govern Sánchez: la ministra d’Inclusió, nova portaveu

La ministra d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Saiz, serà la nova portaveu del govern espanyol després en substitució de Pilar Alegría, que surt de l’executiu per ser candidata del PSOE a les eleccions de l’Aragó del 8 de febrer. El president espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat el primer relleu forçat del seu govern pel nou cicle electoral que s’ha estrenat aquest cap de setmana a Extremadura, que no ha pogut començar pitjor per als socialistes. Sánchez vol evitar una remodelació profunda com li exigeix Sumar, però la patacada a Extremadura i les males perspectives a l’Aragó i Andalusia pot precipitar un canvi més dràstic.
El PP no ha trigat ha criticat el nomenament de Saiz. “No hi ha millor portaveu per a aquest executiu que algú que formava part del govern de Navarra que adjudicava obres a la trama corrupta de Santos Cerdán. Pedro Sánchez perd una oportunitat d’interpretar correctament el resultat d’Extremadura i d’apostar per nous perfils que no estiguin tacats per l’ombra de la corrupció o pels escàndols que envolten el PSOE”, apunten fonts populars poc després de saber-se la decisió del president espanyol.
Sánchez vol esgotar la legislatura
En una compareixença breu des de la Moncloa, Sánchez també ha anunciat que la nova ministra d’Educació serà Milagros Tolón, exalcaldessa de Toledo i fins ara delegada del govern espanyol a Castella-la Manxa. El president espanyol, sense fer menció de la caiguda històrica del PSOE a Extremadura, ha assegurat que el govern espanyol encara “amb ganes i les piles carregades” la segona meitat d’una legislatura molt complicada i de futur incert. “Disposats a lluitar per tirar endavant cada iniciativa amb voluntat de diàleg i humilitat”, ha dit Sánchez, abans de remarcar que té “els millors perfils” per dur a terme la complicada tasca de recosir la majoria d’investidura.
Elma Saiz, llicenciada en Dret per la Universitat de Navarra i experta en fiscalitat, va entrar al govern espanyol l’any 2023. “Per sobre de tot, és una gran ministra, amb la qual Espanya ha aconseguit 22 milions de cotitzants a la Seguretat Social”, ha defensat Sánchez. En el cas de la nova ministra d’Educació, Milagros Tolón, és llicenciada en Geografia i Història per la Complutense i diplomada en Magisteri. A més, el president espanyol ha ressaltat que té experiència com a docent en escoles d’adults i a “tots els nivells” de l’administració: local, autonòmica i estatal.