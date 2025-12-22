Cambio forzoso en el gobierno de Sánchez: la ministra de Inclusión, nueva portavoz

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, será la nueva portavoz del gobierno español en sustitución de Pilar Alegría, que sale del ejecutivo para ser candidata del PSOE en las elecciones de Aragón del 8 de febrero. El presidente español, Pedro Sánchez, ha anunciado el primer relevo forzoso de su gobierno por el nuevo ciclo electoral que se ha iniciado este fin de semana en Extremadura, que no ha podido comenzar peor para los socialistas. Sánchez quiere evitar una remodelación profunda como le exige Sumar, pero el revés en Extremadura y las malas perspectivas en Aragón y Andalucía pueden precipitar un cambio más drástico.

El PP no ha tardado en criticar el nombramiento de Saiz. “No hay mejor portavoz para este ejecutivo que alguien que formaba parte del gobierno de Navarra que adjudicaba obras a la trama corrupta de Santos Cerdán. Pedro Sánchez pierde una oportunidad de interpretar correctamente el resultado de Extremadura y de apostar por nuevos perfiles que no estén manchados por la sombra de la corrupción o por los escándalos que rodean al PSOE”, apuntan fuentes populares poco después de conocerse la decisión del presidente español.

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, durante el acto de la constitución / Eduardo Parra (Europa Press)

Sánchez quiere agotar la legislatura

En una breve comparecencia desde la Moncloa, Sánchez también ha anunciado que la nueva ministra de Educación será Milagros Tolón, exalcaldesa de Toledo y hasta ahora delegada del gobierno español en Castilla-La Mancha. El presidente español, sin mencionar la caída histórica del PSOE en Extremadura, ha asegurado que el gobierno español encara “con ganas y las pilas cargadas” la segunda mitad de una legislatura muy complicada y de futuro incierto. “Dispuestos a luchar por sacar adelante cada iniciativa con voluntad de diálogo y humildad”, ha dicho Sánchez, antes de remarcar que tiene “los mejores perfiles” para llevar a cabo la complicada tarea de recomponer la mayoría de investidura.

Elma Saiz, licenciada en Derecho por la Universidad de Navarra y experta en fiscalidad, entró al gobierno español en el año 2023. “Por encima de todo, es una gran ministra, con la cual España ha alcanzado 22 millones de cotizantes a la Seguridad Social”, ha defendido Sánchez. En el caso de la nueva ministra de Educación, Milagros Tolón, es licenciada en Geografía e Historia por la Complutense y diplomada en Magisterio. Además, el presidente español ha resaltado que tiene experiencia como docente en escuelas de adultos y en “todos los niveles” de la administración: local, autonómica y estatal.