Els escàndols al voltant del PSOE ja no són només munició per a la dreta espanyola, que encadena peticions perquè Pedro Sánchez comparegui a les institucions per donar “explicacions”, sinó que amenacen de trencar l’harmonia entre els dos socis del govern espanyol. La Moncloa descarta per ara una remodelació de l’executiu, com així ha demanat aquest matí la vicepresidenta segona, Yolanda Díaz. Amb molta duresa, la líder de Sumar ha parlat de “puters” i “masclisme” dins del PSOE i ha avisat que “el deteriorament és majúscul”.
La mateixa Díaz, en una entrevista a La Sexta, ha confirmat que ha demanat a Pedro Sánchez “actuar” perquè “el que estem veient és insuportable”, en relació amb el cas Koldo, la presumpta corrupció que ara amenaça la militant socialista, Leire Díaz, ja coneguda com la fontanera del PSOE i les darreres acusacions d’assetjament que han forçat la dimissió de l’exassessor del govern espanyol i membre de l’executiva socialista Francisco Salazar. Malgrat tot, fons de la Moncloa confirmen a diferents mitjans i agències que Sánchez no farà cap crisi de govern perquè cap cas afecta els seus ministres amb cadira al Consell de Ministres.
Des de l’executiu saben de la importància de Yolanda Díaz en el simbolisme de la coalició. La dirigent de Sumar mai ha amenaçat de deixar el govern, una acció que deixaria Sánchez en l’estocada, però aquest divendres s’ha mostrat partidària de prendre les “decisions que s’hagin de prendre” si Sánchez no pren la iniciativa. A la Moncloa mostren “respecte” per unes declaracions que “no compartim” –han dit a la SER– i asseguren que la continuïtat del govern de coalició “està garantida”.
Sigui com sigui, Pedro Sánchez haurà d’afrontar tant sí com no una remodelació de l’executiu les pròximes setmanes o mesos perquè dues de les seves ministres marxaran a fer campanya electoral a les autonòmiques. La portaveu del govern, Pilar Alegría, serà candidata a l’Aragó –que convocarà eleccions com gairebé totes les autonomies del PP que s’estan quedant sense pressuposts– i la vicepresidenta primera i ministre d’Hisenda –engranatge clau de les negociacions pel nou finançament català– María Jesús Montero, que marxa a Andalusia –feu important pel PSOE– a competir amb Moreno Bonilla.
La renovació d’aquestes dues figures podria convertir-se en un estira-i-arronsa entre socis de govern per capgirar la dinàmica de l’executiu. En tot cas, la mateixa Díaz ha admès públicament que només Sánchez té la competència de canviar els seus ministres, un aspecte que també recorda l’entorn del president socialista aquest divendres en tots els mitjans on ha parlat. A més, aquestes mateixes veus anticipen que seran canvis “quirúrgics”, allunyant-se així de la “reformulació profunda” que li exigeix Sumar.
Nous escàndols les últimes hores
Yolanda Díaz ha alçat la veu contra el PSOE després d’aparèixer diferents informacions que afegeixen llenya al foc als diferents escàndols que envolten els socialistes, especialment amb els dos últims secretaris d’organització, José Luis Ávalos i Santos Cerdán. Aquesta setmana s’ha afegit l’UCO amb noves inspeccions als ministeris d’Hisenda i Transició Ecològica per recollir informació sobre una suposada trama que implica Leire Díez i l’expresident del Sepi.
En paral·lel, el PSOE ha hagut de demanar disculpes per diferents denúncies d’assetjament masclista dins del mateix partit. La secretària d’Organització del PSOE, Rebeca Torró, ha assegurat que en cap moment s’han intentat “tapar o encobrir” cap cas, però ha reconegut que no han estat “a l’altura”. El partit ha animat les víctimes a denunciar, però no portarà els casos als tribunals. “Les dones denunciants que vulguin emprendre accions legals comptaran amb tot el suport jurídic per fer-ho, de la mateixa manera que respectem aquelles que no desitgin recórrer a la via jurisdiccional”, ha dit Torró.