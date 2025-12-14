El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha defensat la seva obra de govern en una de les setmanes més complicades des que ocupa el càrrec. El socialista, acorralat pels escàndols i els abusos masclistes d’alguns dirigents el partit, ha refermat la voluntat de mantenir-se al càrrec malgrat les circumstàncies “complexes” que l’envolten. Sánchez ha admès “errors” en la gestió de les denúncies masclistes cap a figures de l’executiva socialista i ha distanciat la seva manera “contundent” d’actuar contra la corrupció de la “connivència” del PP durant l’etapa de Mariano Rajoy i Pablo Casado.
“Haurem comès errors, com tots”, ha dit sobre els abusos masclistes. “Però sempre hem de recordar l’important, i és que tots els drets i totes les llibertats de les dones han vingut de la mà de les dones i del Partit Socialista Obrer Espanyol. Tots ells”, ha defensat durant un míting electoral a Extremadura, on els pronòstics no són gaire bons pel PSOE. En les darreres setmanes, dones del partit han denunciat diferents acusacions d’assetjament que han forçat la dimissió de Francisco Salazar, exassessor del govern espanyol i membre de l’executiva socialista, i Toni González, alcalde d’Almussafes i vicesecretari del partit al País Valencià.
Atia l’’i tu més’ contra el PP amb la corrupció
Els casos de masclisme se sumen a l’ombra de corrupció, cada cop més a sobre del líder del PSOE. Als casos que afecten els antics secretaris d’organització del partit, José Luis Ábalos i Santos Cerdán, se li suma ara la investigació de l’exmilitant socialista Leire Díez. Sánchez, en tot cas, ha defensat la seva manera d’actuar en contraposició de la del PP. “Som els primers a posar dempeus aquest protocol i ho fem amb contundència i amb transparència. Igual passa amb la corrupció, que és una traïció al Partit Socialista i als nostres principis. Nosaltres actuem amb contundència i extirpem d’arrel aquest cas, mentre que a la dreta el que veiem és la connivència”, ha manifestat.
Sánchez, en el que ja és una defensa habitual, també ha recordat les sospites de corrupció que envoltaven la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que el líder popular d’aleshores, Pablo Casado, va voler investigar. “Casado va denunciar la corrupció d’Ayuso i la seva connivència el va portar [Alberto Núñez Feijóo] al capdavant del partit”, ha atzibat. “Però quines lliçons ens donaran?”, ha conclòs.
Malgrat els dies negres que viuen a la Moncloa, el president espanyol insisteix que “val la pena governar, encara que sigui en aquestes circumstàncies”. Al trencament de Junts, constatat que no hi ha avenços en els pactes clau de la legislatura, se suma el distanciament d’ERC i la resta de socis d’investidura. La petició de la vicepresidenta segona i líder de Sumar –soci de coalició– Yolanda Díaz de fer una “renovació profunda” del govern, que el PSOE ha descartat, suma encara més pressió sobre Sánchez.