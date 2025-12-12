Dimiteix un membre de l’executiva del PSOE en ple escàndol per les denúncies d’assetjament

La sagnia de dimissions i fugides del Partit Socialista Obrer Espanyol continua en plena crisi per les denúncies d’assetjament sexual presentades per militants del partit. El que fins ara era secretari d’Estudis i Programes a l’executiva socialista, Javier Izquierdo, ha anunciat al seu compte de Twitter, ara conegut com a X, que renuncia immediatament al càrrec, així com al seu escó al Senat. Segons Izquierdo, la retirada es produeix per “enfrontar altres tasques professionals i personals”. La seva dimissió va arribar, però, només unes hores després que el digital madrileny elDiario.es l’assenyalés com a denunciat en la trama que s’estén per tota la formació.
Izquierdo deixa el PSOE després d’haver-hi passat la pràctica totalitat de la seva vida professional. Havia estat secretari general del partit a Valladolid, i havia ocupat diversos càrrecs en l’executiva. A més, havia ostentat un escó al Congrés dels Diputats entre el 2007 i el 2015. A escala local, havia estat portaveu del Grup Municipal Socialista de la capital de Castilla i Lleó i procurador a les Corts de la comunitat, entre el 2015 i el 2018. Des de Ferraz encara no han donat cap explicació sobre la presumpta implicació de l’exdirigent en un cas d’assetjament sexual. L’entorn de la secretària d’organització, la valenciana Rebeca Torró, s’ha limitat a confirmar a elDiario allò que ha explicat el mateix Izquierdo a les seves xarxes socials, i que també hauria traslladat en privat a l’executiva del partit.
Casos acumulats
El d’Izquierdo, en cas de confirmar-se, serà el quart cas d’assetjament sexual descobert dins l’estructura del Partit Socialista. La crisi va quedar oberta de bat a bat amb les denúncies sobre Paco Salazar, exassessor de Pedro Sánchez, que va renunciar als seus càrrecs l’estiu d’enguany després que diverses dones denunciessin comportaments inadequats per la seva part. Un cas, a més, que el partit havia ignorat malgrat les alertes de diverses afectades; i que també va provocar la destitució d’Antonio Hernández, ara exdirector de coordinació política i segon de Salazar, per considerar-lo “col·laborador necessari” per encobrir els assetjaments.
A banda d’Izquierdo i Salazar, han caigut també figures com el president de la Diputació de Lugo, l’històric del PSdG José Tomé, després de rebre una denúncia per assetjament sexual; si bé no ha renunciat a la batllia de Monforte de Lemos, que ocupa des de fa una dècada. També va ser suspès de militància el regidor de Torremolinos, Antonio Navarro, assenyalat per una treballadora. Per adreçar la situació, Torró celebrarà aquest mateix divendres una reunió amb totes les secretàries autonòmiques d’igualtat per presentar i debatre un informe complet elaborat arran del cas Salazar i la resta de denúncies, cada cop més nombroses.