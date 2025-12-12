Dimite un miembro de la ejecutiva del PSOE en pleno escándalo por las denuncias de acoso

La sangría de dimisiones y fugas del Partido Socialista Obrero Español continúa en plena crisis por las denuncias de acoso sexual presentadas por militantes del partido. El que hasta ahora era secretario de Estudios y Programas en la ejecutiva socialista, Javier Izquierdo, ha anunciado en su cuenta de Twitter, ahora conocida como X, que renuncia inmediatamente al cargo, así como a su escaño en el Senado. Según Izquierdo, la retirada se produce para «enfrentar otras tareas profesionales y personales». Su dimisión llegó, sin embargo, solo unas horas después de que el digital madrileño elDiario.es lo señalara como denunciado en la trama que se extiende por toda la formación.

No te lo puedes perder PSOE sigue cayendo mientras el PP se estanca, según el último CIS

Izquierdo deja el PSOE después de haber pasado en él prácticamente toda su vida profesional. Había sido secretario general del partido en Valladolid, y había ocupado varios cargos en la ejecutiva. Además, había ostentado un escaño en el Congreso de los Diputados entre 2007 y 2015. A nivel local, había sido portavoz del Grupo Municipal Socialista de la capital de Castilla y León y procurador en las Cortes de la comunidad, entre 2015 y 2018. Desde Ferraz aún no han dado ninguna explicación sobre la presunta implicación del exdirigente en un caso de acoso sexual. El entorno de la secretaria de organización, la valenciana Rebeca Torró, se ha limitado a confirmar a elDiario lo que ha explicado el mismo Izquierdo en sus redes sociales, y que también habría trasladado en privado a la ejecutiva del partido.

Imagen de archivo de Francisco Salazar, exasesor de la Moncloa denunciado por acoso sexual / PSOE REMITIDA / HANDOUT por PSOE Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 08/4/2019

Casos acumulados

El de Izquierdo, en caso de confirmarse, será el cuarto caso de acoso sexual descubierto dentro de la estructura del Partido Socialista. La crisis quedó abierta de par en par con las denuncias sobre Paco Salazar, exasesor de Pedro Sánchez, que renunció a sus cargos el verano de este año después de que varias mujeres denunciaran comportamientos inadecuados por su parte. Un caso, además, que el partido había ignorado a pesar de las alertas de varias afectadas; y que también provocó la destitución de Antonio Hernández, ahora exdirector de coordinación política y segundo de Salazar, por considerarlo «colaborador necesario» para encubrir los acosos.

Aparte de Izquierdo y Salazar, han caído también figuras como el presidente de la Diputación de Lugo, el histórico del PSdG José Tomé, tras recibir una denuncia por acoso sexual; si bien no ha renunciado a la alcaldía de Monforte de Lemos, que ocupa desde hace una década. También fue suspendido de militancia el concejal de Torremolinos, Antonio Navarro, señalado por una trabajadora. Para abordar la situación, Torró celebrará este mismo viernes una reunión con todas las secretarias autonómicas de igualdad para presentar y debatir un informe completo elaborado a raíz del caso Salazar y el resto de denuncias, cada vez más numerosas.