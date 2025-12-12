Los escándalos de presunta corrupción y acosos que rodean al PSOE han provocado una crisis interna dentro del gobierno español, donde los socialistas gobiernan en coalición con Sumar. Este viernes, coincidiendo con las actuaciones de la UCO en Correos, el ministerio de Hacienda y el de Transición Ecológica para recoger más información sobre el caso Leire, la vicepresidenta segunda del gobierno español, Yolanda Díaz, ha lanzado este viernes un ultimátum al PSOE y ha dicho que es necesario “un punto y aparte”: “Es necesario un cambio absolutamente profundo en el equipo de gobierno”, ha dicho en una entrevista en La Sexta. La líder de Sumar considera que el «deterioro» del gobierno de Pedro Sánchez ya es «mayúsculo»: «Así no se puede continuar. Lo que está pasando es muy grave. Basta ya, el deterioro es mayúsculo».

Yolanda Díaz no solo se ha referido a los presuntos escándalos de corrupción, sino que también ha lanzado algunos dardos sobre los casos de acoso que han forzado diversas dimisiones de altos cargos y exasesores de la órbita socialista. Este mismo viernes, de hecho, ha renunciado a su cargo y escaño en el Senado quien hasta ahora era secretario de Estudios y Programas en la ejecutiva socialista, Javier Izquierdo, también señalado en la trama de acosos. Una trama que Díaz considera inadmisible: «Es la corrupción, son los puteros, el machismo, es el cansancio, es que no se puede más», ha remarcado la líder de Sumar, que cree que alguien debe asumir las «responsabilidades políticas».

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, saluda a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, durante un pleno extraordinario / Eduardo Parra / Europa Press

Sumar no descarta salir del gobierno

Preguntada por si se plantea que Sumar salga del ejecutivo si el presidente Pedro Sánchez no asume ninguna responsabilidad sobre los escándalos que están saliendo a la luz, Díaz ha dicho que ellos tomarán “las decisiones que se tengan que tomar”. Es decir, no ha negado que este pueda ser un movimiento de su partido. La vicepresidenta segunda sí que ha dejado claro que, en caso de que ostentara la presidencia, actuaría de forma diferente: «Si yo fuera presidenta del gobierno, estaría compareciendo», ha reconocido. La líder de Sumar también ha hecho un llamado a «limpiar» la política de corrupción, y ha recordado casos como el del exministro Cristóbal Montoro o la situación de Carlos Mazón. “Todo esto es un delirio”.