Pedro Sánchez descarta un adelanto electoral ni ninguna remodelación del gobierno. Inmerso en la peor crisis desde que es presidente del gobierno español, Sánchez ha dicho que tiene intención de agotar la legislatura, a pesar de los casos de corrupción que rodean al PSOE, con Ábalos, Koldo y Santos Cerdán como protagonistas, la detención reciente de Leire Díez (conocida como la fontanera del PSOE) y el goteo de denuncias por acoso sexual contra dirigentes socialistas, entre las cuales destaca el caso Salazar.

En la rueda de prensa de balance del año, Sánchez ha dejado clara su intención de seguir al frente del ejecutivo español. «Nos sentimos cargados de energía y daremos lo mejor de nosotros mismos a lo largo de la segunda parte de la legislatura», ha dicho el presidente del gobierno sin mencionar explícitamente las elecciones. Sánchez ha calificado la oposición actual como la «más destructiva, más estéril y más ultra de los últimos tiempos».

Pedro Sánchez, antes de comenzar la rueda de prensa este lunes en Madrid / ACN-Javier Barbancho

Sánchez ha admitido «errores» en el ámbito del feminismo, aunque ha asegurado que tanto él como el gobierno de coalición están firmemente comprometidos con el feminismo. “Somos la primera organización política que ha decidido afrontar el problema del acoso y abusos con transparencia animando y protegiendo cualquier denuncia”, ha subrayado. «Hemos cometido errores, como todos, pero todos los avances en igualdad se han conseguido bajo gobiernos progresistas», ha reiterado.

Sobre los casos de corrupción, Sánchez ha remarcado que acepta «lecciones cero» de la derecha y la ultraderecha. Del PP, en concreto, ha dicho que son los que «cantan proclamas de ejemplaridad desde una sede pagada con dinero negro». «Ante la corrupción, el gobierno y el PSOE han actuado con total contundencia y transparencia, y no con connivencia y opacidad». Porque, según Sánchez, «la corrupción sistémica, la que afectaba a todo el sistema democrático del país terminó con la salida del PP del gobierno de España en 2018», «y si no recordamos por qué Casado no es presidente del PP, y Feijóo sí».

Presume de los datos económicos

En un intento de desviar la atención sobre los escándalos que rodean a su partido, Sánchez ha puesto sobre la mesa datos económicos, valorando que el Estado español crece el «doble» que la Unión Europea (UE) en su conjunto. Al mismo tiempo ha destacado como obra del «gobierno de coalición» que encabeza la subida del salario mínimo, la revalorización de las pensiones y las mejoras de los permisos de paternidad y maternidad.

En el balance político, Sánchez ha reivindicado la amnistía, “un paso decisivo” mediante una ley que “a pesar de que algunos dijeron que era ilegal” ha sido “acreditada por la Comisión de Venecia, la Comisión Europea, el Tribunal Constitucional y el abogado general del TJUE”. “Es constitucional, es legítima y está dando resultados”, ha afirmado, porque “se aplica en un marco de reconciliación en la sociedad catalana”. “Mientras avanzamos en un marco de normalización plena y con la mano tendida a las fuerzas independentistas, creo que es importante reivindicar que se ha conseguido esta normalidad institucional”, ha sentenciado.