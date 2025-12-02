La división en el TC por la amnistía mantiene la inhabilitación de los condenados por el 1-O

El debate jurídico y procesal por la amnistía continúa con dureza. El Tribunal Constitucional (TC) ha decidido no tomar partido y ha acordado posponer el debate sobre la petición de Oriol Junqueras y de los exconsejeros Jordi Turull, Raül Romeva y Dolors Bassa de suspender de manera cautelar las penas de inhabilitación. El objetivo es no echar más leña al fuego en la división, en un intento de buscar la unanimidad para rechazar las medidas cautelares de levantamiento de la inhabilitación, a la que el ministerio fiscal se ha opuesto.

Según ha publicado ‘La Razón’, el plenario de los magistrados ha adoptado esta decisión a última hora para intentar construir una respuesta unitaria a los inhabilitados por malversación y que el Tribunal Supremo ha negado la amnistía. Los magistrados habían previsto resolver la petición sobre las ponencias que debían escribir diferentes magistrados, tanto del sector conservador como progresista. Al fin y al cabo, todos defienden rechazar la petición de levantamiento de la inhabilitación por razones técnicas y jurídicas diferentes.

El secretario general de Junts, Jordi Turull, en una atención a los medios este sábado en Vic / ACN

De la fiscalía al abogado general del TJUE

La base del debate es la petición de los condenados de levantamiento de las cautelares. Los primeros en pronunciarse fue la fiscalía que se opuso a que se les rehabilitara cautelarmente no solo porque entiende que supondría anticipar la sentencia sobre los recursos de amparo en sí mismos, sino porque además tampoco veía que en mantenerlos inhabilitados se les causara un «daño irreparable». De hecho, aplicaba la doctrina constitucional de rechazar la suspensión de las penas vigentes cuando el tiempo que queda por cumplir es superior al que tarda el Tribunal Constitucional en resolver los recursos de amparo, como es el caso.

Por otro lado, los magistrados recuerdan las conclusiones del abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), el luxemburgués Dean Spielmann, que el pasado 13 de noviembre avaló la ley de amnistía ante las cuestiones prejudiciales presentadas por la Audiencia Nacional y el Tribunal de Cuentas.