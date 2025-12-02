La divisió al TC per l’amnistia manté la inhabilitació dels condemnats per l’1-O

El debat jurídic i processal per l’amnistia continua amb duresa. El Tribunal Constitucional (TC) ha decidit no prendre mal i ha acordat posposar el debat sobre la petició d’Oriol Junqueras i dels exconsellers Jordi Turull, Raül Romeva i Dolors Bassa de suspendre de manera cautelar les penes d’inhabilitació. L’objectiu és no posar més llenya al foc en la divisió, en un intent de buscar la unanimitat per rebutjar les mesures cautelars d’aixecament de la inhabilitació, a la que el ministeri fiscal s’hi ha oposat.
Segons ha publicat ‘La Razón’, el plenari dels magistrats ha adoptat aquesta decisió a darrera hora per intentar bastir una resposta unitària als inhabilitats per malversació i que el Tribunal Suprem ha negat l’amnistia. Els magistrats havien previst resoldre la petició sobre les ponències que havien d’escriure diferents magistrats, tant del sector conservador com progressistes. Al capdavall, tots defensen rebutjar la petició d’aixecament de la inhabilitació per raons tècniques i jurídiques diferents.
De la fiscalia a l’advocat general del TJUE
La base del debat és la petició dels condemnats d’aixecament de les cautelars. Els primers a pronunciar-se va ser la fiscalia que es va oposar que se’ls rehabilités cautelarment no només perquè entén que suposaria anticipar la sentència sobre els recursos d’empara en si mateixos, sinó perquè a més tampoc veia que en mantenir-los inhabilitats se’ls causés un “dany irreparable”. De fet, aplicava la doctrina constitucional de rebutjar la suspensió de les penes vigents quan el temps que queda per complir és superior al que triga el Tribunal Constitucional a resoldre els recursos d’empara, com és el cas.
Per altra banda, els magistrats recorden les conclusions de l’advocat general del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), el luxemburguès Dean Spielmann, que el passat 13 de novembre va avalar la llei d’amnistia davant les qüestions prejudicials presentades per l’Audiència Nacional i el Tribunal de Comptes.