Les explicacions que ha donat Pedro Sánchez aquest matí de dilluns han estat insuficients, tant per l’oposició com pels mateixos socis de govern del president socialista. En la roda de premsa per fer balanç de l’any, Sánchez ha deixat clar que té intenció d’esgotar la legislatura, tot i els casos de corrupció que envolten al PSOE. Pel portaveu de Sumar i ministre de Cultura, Ernest Urtasun, les explicacions al voltant dels casos de masclisme i suposada corrupció han estat “insuficients“.
Des de Sumar consideren que cal “una remodelació profunda” de l’executiu espanyol i també “un canvi de rumb” amb el qual es permeti “rellançar la legislatura”, tot i que no ha assenyalat a cap ministeri en concret que hauria de patir aquesta remodelació. “No tinc cap indici que cap ministre estigui afectat per la corrupció, però és imprescindible rellançar l’executiu mitjançant una crisi de govern”, ha explicat Urtasun.
Els principals protagonistes d’aquests escàndols de corrupció són Ábalos, Koldo i Santos Cerdán, però la detenció recent de Leire Díez -coneguda com la “fontanera” del PSOE- i el degoteig de denúncies per assetjament sexual contra dirigents socialistes, entre els quals destaca el cas Salazar.
L’oposició demana eleccions anticipades
En la roda de premsa d’aquest dilluns, Sánchez també ha esmentat l’oposició actual, la qual ha titllat de ser “la més destructiva, més estèril i més ultra dels últims temps”. Per la seva part, els dos partits de l’oposició, PP i VOX, han aprofitat per criticar la gestió de Sánchez assegurant que “està portant Espanya al precipici“, comentava Cuca Gamarra, la vicesecretària general de Regeneració Institucional del PP. Segons Gamarra, l’estat només pot “salvar-se” si el president convoca unes eleccions anticipades. A més, des dels populars acusen a Sánchez d’encobrir i protegir els suposats casos de corrupció i assetjament sexual.
Per la seva banda, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha tornat a reclamar al PP que impulsi una moció de censura contra Pedro Sánchez, ja que cal poder convocar unes “eleccions immediates”. Per últim, Abascal ha afegit que la compareixença de Sánchez ha estat “delirant” i ha mostrat que és un “mentider”.
En la seva compareixença, Sánchez ha admès “errors” en l’àmbit del feminisme, tot i que ha assegurat que tant ell com el govern de coalició estan fermament compromesos amb el feminisme. “Som la primera organització política que ha decidit afrontar el problema de l’assetjament i abusos amb transparència animant i protegint qualsevol denúncia”, ha subratllat. “Hem comès errors, com tots, però tots els avenços en igualtat s’han aconseguit sota governs progressistes”, ha reiterat.