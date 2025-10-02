Leire Díez, la militante socialista que se relaciona con las cloacas del PSOE, ha presentado una denuncia en la Fiscalía General del Estado contra el mediático fiscal anticorrupción José Grinda. En una extensa denuncia de diecisiete folios más anexos, a la que ha tenido acceso El Món, Díez denuncia a Grinda por los presuntos delitos de denuncia falsa, revelación de secretos continuada, amenazas, coacciones y soborno. Una denuncia que busca, en primera instancia, que se incoen diligencias de investigación por parte del ministerio fiscal. Un nuevo episodio de la guerra mediática, judicial y política que se vive en Madrid.

De hecho, esta denuncia llega después de que se difundiera que el mismo Grinda había denunciado a Díez por un «supuesto intento de soborno». Un hecho que Díez califica de «absolutamente falso» y que ella considera que se interpuso para «ocultar la relación de amistad que el fiscal mantenía con Crónica Libre», el medio del cual Díez era socia fundadora y accionista, y «con sus periodistas hasta junio de 2023». En esta relación, según sostiene esta parte, se filtraron decenas de documentos e informaciones confidenciales de la Fiscalía para que el medio escribiera artículos en su beneficio.

Los fiscales anticorrupción José Grinda y Fernando Bermejo en uno de sus operativos en Barcelona/EP

«Causas de apariencia inventadas»

La denuncia detalla que la relación entre Crónica Libre y el fiscal se «rompió abruptamente», incluso, «con amenazas del fiscal Grinda». Todo a raíz de la «investigación y del análisis minucioso de la documentación que nos aportaba» porque «observamos que algunas de las causas tenían apariencia de haber sido inventadas y que el fiscal Grinda habría aceptado algún tipo de favor del Grupo Planeta y de Mauricio Casals a cambio de su protección y ayuda a los medios». Según detalla el escrito de denuncia, «todos estos hechos estarían documentados por conversaciones de audio entre el diario y el fiscal Grinda» y se han aportado a la denuncia como anexos.

Siguiendo el relato de la denuncia, la «pelea» se perpetró en mayo de 2023 y habría quedado grabada en un grupo de WhatsApp bautizado como «la Compañía» en el que había ocho participantes, que serían testigos de la disputa. «Desde entonces», continúa la denuncia, «se adoptó la medida de cortar completamente la relación con el fiscal Grinda en todos los ámbitos». «Desde esa fecha, nadie de nuestro diario ha mantenido conversación ni directa ni indirecta con este señor», indican. De hecho, aseguran que la técnica de la filtración por parte del fiscal era habitual con otros medios. Los casos concretos de los que se habrían filtrado informaciones serían la Operación Tándem -de las actividades del comisario de inteligencia jubilado José Manuel Villarejo y miembros de la policía patriótica-, el caso BPA de Andorra, la Operación Cataluña, el caso de Sandro Rosell o el caso ZED, que llevó a la prisión a Javier Pérez Dolset.