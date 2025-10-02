Leire Díez, la militant socialista que es relaciona amb les clavegueres del PSOE, ha presentat una denúncia a la Fiscalia General de l’Estat contra el mediàtic fiscal anticorrupció José Grinda. En una extensa denúncia de disset folis més annexos, a la que ha tingut accés El Món, Díez denuncia Grinda pels presumptes delictes de denúncia falsa, revelació de secrets continuada, amenaces, coaccions i suborn. Una denúncia que busca, en primera instància, que s’incoïn diligències d’investigació per part del ministeri fiscal. Un episodi nou de la guerra mediàtica, judicial i política que es viu a Madrid.
De fet, aquesta denúncia arriba després que es difongués que el mateix Grinda havia denunciat Díez per un “suposat intent de suborn”. Un fet que Díez qualifica “d’absolutament fals” i que Díez considera que es va interposar per “amagar la relació d’amistat que el fiscal va mantenir amb Crónica Libre”, el mitjà del qual Díez n’era sòcia fundadora i accionista, i “amb els seus periodistes fins al juny del 2023”. En aquesta relació, segons sosté aquesta part, va filtrar desenes de documents i informacions confidencials de la Fiscalia perquè el mitjà escrivís articles en el seu benefici.
“Causes d’aparença inventades”
La denuncia detalla que la relació entre Crònica Libre i el fiscal es va “trencar abruptament”, fins i tot, “amb amenaces del fiscal Grinda”. Tot arran de la “investigació i de l’anàlisi minuciosa de la documentació que ens aportava” perquè “vam observar que algunes de les causes tenien aparença d’haver estat inventades i que el fiscal Grinda hauria acceptat algun tipus de favor del Grup Planeta i de Mauricio Casals a canvi de la seva protecció i ajuda als mitjans”. Segons detalla l’escrit de denúncia, “tots aquests fets estarien documentats per converses d’àudio entre el diari i el fiscal Grinda” i s’han aportat a la denúncia com annexos.
Seguint el relat de la denúncia, la “baralla” es va perpetrar el maig de 2023 i hauria quedat gravada en un grup de WhatsApp batejat com “la Companyia” en què hi havia vuit participants, que serien testimonis de la disputa. “Des d’aleshores”, continua la denuncia, “es va adoptar la mesura de tallar completament la relació amb el fiscal Grinda a tots els àmbits”. “Des d’aquesta data, ningú del nostre diari no ha mantingut conversa ni directa ni indirecta amb aquest senyor”, indiquen. De fet, asseguren que la tècnica de la filtració per part del fiscal era habitual amb altres mitjans. Els casos concrets dels que s’haurien filtrat informacions serien l’Operació Tàndem -de les activitats del comissari d’intel·ligència jubilat José Manuel Villarejo i membres de la policia patriòtica-, el cas BPA d’Andorra, l’Operació Catalunya, el cas de Sandro Rosell o el cas ZED, que va portar a la presó a Javier Pérez Dolset.