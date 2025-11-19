Junts per Catalunya ha demanat la compareixença del president de la Generalitat, Salvador Illa, al Parlament de Catalunya perquè presenti la seva proposta de model de finançament per a Catalunya. “Té un model propi, pensat per als interessos dels catalans, o es conforma amb el model del govern espanyol, dissenyat al servei de Sánchez?”, li ha preguntat la presidenta del grup parlamentari de Junts, Mònica Sales, que s’estrena aquest dimecres com a líder de la formació independentista al Parlament. Sales ha deixat clar que “encara no sabem” quin és el model que defensa Illa i vol que aclareixi si té “model propi o si senzillament assumeix el que va presentar la vicepresidenta Montero”. “Té veu pròpia, president, o simplement fa d’altaveu del PSOE? A quin costat de la taula seu vostè?”, ha reiterat.
La líder de Junts a la cambra catalana ha deixat clar que per disposar d’un model propi, el que primer caldria saber és quin és el punt de partida, amb la publicació de les balances fiscals; una informació essencial que el PSOE no ha publicat malgrat formar part de l’acord amb Junts per investir Pedro Sánchez. Per als juntaires, sense aquestes dades “cap negociació és seriosa i cap acord pot arribar a ser creïble”. En aquest, sentit ha assenyalat que aquesta informació no es publica perquè “incomoda enormement els barons socialistes i la vicepresidenta i candidata Montero”. En aquesta línia, ha destacat que “la realitat és tossuda” i que, amb la proposta de Montero per a Catalunya no recupera “ni un sol euro” dels 22.000 milions que els catalans paguen a l’Estat espanyol i que no es reverteixen en serveis públics al país.
D’altra banda, Mònica Sales ha retret al president Illa que encara no hagi informat el Parlament sobre els treballs del programa i els grups d’experts sobre el nou model creat fa més d’un any: “Ni una línia estratègica, ni un informe, ni una sola proposta pública”. Així mateix, ha recriminat al president de la Generalitat que els grups de treball, pactats a la Comissió Bilateral, sobre les inversions de l’Estat a Catalunya encara no s’ha reunit mai. “La seva única concreció en finançament va ser el juliol per anunciar que Catalunya recaptaria l’IRPF el 2026, però, després, se’n va desdir i ho va ajornar fins al 2028. Aquesta és la realitat”, ha lamentat, i ha reclamat “menys pancartes i propaganda, i més compromisos”, ha reclamat.
Illa treu pit per dos resultats davant la “queixa” de Junts
En la seva resposta, Salvador Illa ha tret pit per dos resultats “tangibles” davant la queixa dels de Puigdemont, a qui els hi ha recordat que “el model de finançament vigent es va negociar l’any 2009 governant el PSC a Catalunya i que està caducat des del 2014”. “Governaven vostès aquí durant molt d’aquest temps. Podem exhibir molta queixa, però cap resultat”, ha retret als juntaires. Així mateix, Illa ha tret pit perquè amb un any i dos mesos de govern hi ha un document oficial de la Comissió Bilateral que “transcriu” l’acord d’investidura amb ERC i que el mes de gener hi haurà un nou model. “Un model que respectarà els acords subscrits amb ERC”, ha defensat, i ha reclamat a Junts “què faran vostès?”. “En matèria de finançament estem més a prop que ahir i només una mica més lluny que demà per resoldre un problema que vostès han estat incapaços de resoldre”, ha conclòs.
ERC prefereix parlar dels 50 anys de la mort de Franco que del finançament
Dos dies després de la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF), Esquerra no ha dit ni una paraula sobre finançament i ha centrat la seva pregunta en els 50 anys de la mort del dictador Francisco Franco i l’auge de l’extrema dreta. “Cinquanta anys d’un país en blanc i negre que avui ens retorna cada dia perquè el franquisme no va morir aquell 20-N. Tenia hereus que ha mantingut el seu llegat i han preservat el poder, alguns amb Corona i altres ocupant institucions o ocupant partits” ha constatat el líder d’ERC al Parlament, Josep Maria Jové, i ha assenyalat al règim del 78 perquè ha permès a l’extrema dreta “treure’s la careta”. Així, Jové ha reclamat propostes “transformadores” que donin respostes a les necessitats de la ciutadania. En la seva rèplica, Illa ha dit que aquest 20-N ha de servir per a “recordar què va suposar la dictadura i la necessitat de la vigència dels valors democràtics” i això, segons ha dit, és essencial davant l’augment de l’extrema dreta a Catalunya i arreu d’Europa.