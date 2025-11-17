El govern espanyol presentarà una proposta pel nou model de finançament a principis de 2026, segons han explicat diversos consellers després de sortir de la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF) que ha tingut lloc aquest dilluns a Madrid. Aquest “primer avançament” que arribarà en els primers mesos de l’any vinent té l’objectiu de tenir un model en vigor abans que acabi la legislatura.
Amb el nou model, presentat per la vicepresidenta segona, María Jesús Montero, cap territori en surt “perjudicat”. “El sistema autonòmic tindrà més recursos per sanitat, educació, serveis socials o dependència“, ha dit, i a més també reforçarà el principi de “solidaritat” i “corresponsabilitat fiscal”. “El nou model s’aplicarà a totes les comunitats del règim comú, el que no evitarà el reconeixement de singularitats”, ha afegit.
En aquest sentit, també ha apuntat que la bretxa entre la comunitat més ben finançada i la pitjor, que actualment és de 1.005 euros per habitant, es reduirà. A més, ha afegit que hi haurà un nou sistema “en xarxa” de col·laboració entre les hisendes territorials i l’Estat. Els principis bàsics del nou model que la ministra ha presentat als consellers autonòmics són suficiència financera, corresponsabilitat fiscal, solidaritat, bestretes i un model d’Agència Tributària “més federal”.
Des del Ministeri d’Hisenda, encapçalat Montero, han presentat “la totalitat” del model amb totes les variables ja aplicades. “Es podrà veure el resultat global per Extremadura, Galícia, Catalunya o Madrid”, ha indicat abans de dir que la seva intenció és presentar el nou model al gener o febrer i fer-ho amb un CPFF “exclusiu” sobre aquest tema.
La singularitat de Catalunya
La consellera d’Economia de la Generalitat, Alícia Romero, ha celebrat la predisposició de Montero per dissenyar un sistema “que satisfarà les exigències d’ERC”. Segons la consellera, els principis bàsics del sistema que Montero ha portat al CPFF ja “coincideixen” amb els seus acords amb el govern espanyol i amb el compromís d’investidura signat amb els republicans. A més, també ha posat èmfasi en el fet que aquest pugui garantir la “singularitat“. Des del govern català també s’ha celebrat que el nou model tingui la possibilitat que l’Agència Tributària sigui “més federal” i que aquesta pugui treballar “d’una manera més eficient en la lluita contra el frau fiscal”, ja que ha reconegut la probabilitat de què aquest augmenti.
Per altra banda, Romero també ha aplaudit que Montero hagi introduït en el debat el fet de combinar la multilateralitat amb la bilateralitat perquè assegura que Catalunya “té una voluntat clara d’autogovern”.
En tot cas, la consellera ha apuntat que cal esperar a la concreció del sistema que la ministra d’Hisenda vol presentar entre els mesos de gener i febrer. “Estem satisfets, haurem d’esperar al conjunt del model i els recursos de què disposa, però d’entrada el que hem sentit sona bé”, ha dit en declaracions als mitjans.
Romero també ha celebrat que l’executiu hagi fixat un objectiu de dèficit del 0,1% per a les comunitats autònomes, fet que “dona un marge de prop de 1.000 milions d’euros a Catalunya en els pròxims tres anys”. També ha destacat que la regla de despesa al 3,5% permet “guanyar una mica de recursos per poder-los dedicar a les polítiques de l’estat del benestar”.