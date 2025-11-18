El Govern ha afirmat que el Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF) va suposar un pas endavant per al debat sobre el model de finançament. Després de la trobada “positiva” d’ahir, l’executiu de Salvador Illa s’ha mostrat optimista i confiat de tenir els nous pressupostos aprovats a “a principis del 2026”, però ha evitat establir un calendari dels passos a seguir i tampoc no ha volgut pronunciar-se sobre la possibilitat d’haver de prorrogar els pressupostos, ni que sigui una pròrroga tècnica per qüestions de tempos. Ho ha dit la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica i portaveu de la Generalitat, Sílvia Paneque, durant la roda de premsa posterior al Consell Executiu d’aquest dimarts, on ha reiterat que el Govern està treballant “molt intensament” per tenir l’avantprojecte de llei i pressupostos “com més aviat millor”.
“Encara queda feina per fer i estem centrats a fer-ho, però no és menys cert que hi va haver un pas endavant marcant un calendari i uns principis que han de regular aquest finançament singular per a Catalunya”, ha exposat Paneque, que ha celebrat que ahir es presentessin els principis i “un calendari aproximat”. La portaveu ha fet aquestes declaracions l’endemà que la vicepresidenta i ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, detallés que presentaria entre el gener i el febrer la seva proposta de reforma del finançament.
Preguntada per si el model mantindrà el principi d’ordinalitat, ha respost que Montero ja va situar com un dels principis del nou model que les comunitats autònomes rebin els recursos “d’acord amb l’esforç” que fan. “La diferència que ara mateix existeix entre l’esforç i la receptivitat de recursos és important, la ministra ahir també ho deia. Aquesta és una qüestió que s’ha de solucionar i posar-hi solució”, ha valorat.
Sense negociacions amb ERC per als pressupostos
Sobre les negociacions per als pressupostos, la consellera ha manifestat que encara no s’han iniciat les converses amb els republicans, que abans d’asseure’s a parlar amb l’executiu volen tenir concrecions sobre el model de finançament. Sílvia Paneque ha dit que a hores d’ara no poden fixar una data concreta per a l’inici d’aquestes negociacions, però ha opinat que el Consell de Política Fiscal i Financera ha significat un pas endavant. “ERC marcava el finançament com un element important i estructural en la negociació. Doncs aquí hi ha hagut un pas endavant: s’ha marcat un calendari per presentar aquest model. I el Govern continua treballant per tenir aquests pressupostos com més aviat millor”, ha sostingut.
Tot i reiterar que volen tenir els comptes a “principis del 2026”, Paneque no ha descartat que es repeteixi la situació de l’any passat i que el Govern no pugui tirar endavant l’aprovació d’uns nou comptes. En aquest sentit, ha recordat que l’any passat ja es van activar “els mecanismes que el marc normatiu i el tràmit parlamentari permet”, en referència als tres suplements de crèdit acordats amb ERC i Comuns. Per la seva banda, el PSC, el grup que dona suport al Govern, ha afegit que “s’estan abordant les qüestions necessàries” i que això permetrà que “en un moment o altre s’iniciï la negociació de pressupostos”.
Paneque replica les crítiques del PP
Finalment, Paneque ha replicat les crítiques d’algunes autonomies governades pel PP a causa del nou model de finançament, i ha assenyalat que presidents populars han coincidit en la necessitat de millorar i reformar el finançament. “Demanaríem al PP que se centrés en el beneficiós que pot significar per als ciutadans de les comunitats que estan governant i no en fer soroll polític i en fer afirmacions que s’allunyen dels principis que la mateixa ministra va situar, com és el principi de solidaritat”, ha expressat, i ha afegit que “Quan a Catalunya li ha anat bé, a la resta d’Espanya li ha anat bé”.