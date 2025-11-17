El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha fet una crida a abordar la reforma del model de finançament amb “rigor i serenitat”. Illa ho ha dit el mateix dia que a Madrid s’ha de celebrar el Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF). “Espero que tothom hi vagi amb un ànim de construir i aportar, no de criticar ni de burxar”, ha valorat.
Illa ha fet referència a aquesta qüestió en la inauguració del Fòrum Barcelona que debat sobre el paper del turisme. Segons Illa, des de Catalunya s’està fent una reflexió, serena, rigorosa i constructiva per tractar el nou model de finançament, ha escrit també en un post a la xarxa X.
Demano seny i una reflexió serena, rigorosa i constructiva al Consell de Política Fiscal i Financera, com estem fent des de Catalunya.— Salvador Illa Roca (@salvadorilla) November 17, 2025
No hi ha prevista cap proposta concreta
La setmana passada, la ministra d’Hisenda i vicepresidenta primera del govern espanyol, María Jesús Montero, va convocar el Consell de Política Fiscal i Financera per parlar de pressupostos i finançament amb els governs autonòmics, però tal com ja va explicar El Món no està previst que porti cap proposta concreta sobre el nou model, pendent de reformar des del 2014. Si no hi ha canvis, en l’ordre del dia hi ha els objectius d’estabilitat, que són la base d’uns pressupostos estatals, i també un punt sobre el finançament, però només està previst obrir el debat per recollir les opinions de les autonomies.
Montero no portarà cap proposta concreta al Consell de Política Fiscal i Financera perquè les negociacions amb ERC encara estan en marxa. En tot cas, l’executiu espanyol ha deixat clar que el nou model de finançament no incorporarà una “ordinalitat pura”, com reclamen els republicans, i que ha de comptar amb l’aprovació dels territoris governats pel PP, dos esculls que estan entorpint els converses amb Calàbria.
Actualment, Catalunya és la tercera comunitat que més aporta en recaptació fiscal, només per darrere de Madrid i les Illes Balears. En canvi, és la desena en rebre, en aplicació del principi de solidaritat amb la resta de comunitats. La intenció d’ERC és que Catalunya rebi en funció del que aporta. Si es té en compte la diferència de preus, Catalunya cau a la catorzena posició.
El principi d’ordinalitat, “desitjable” per al PP
A aquesta qüestió s’hi ha referit també aquest dilluns el secretari general del PP de Catalunya, Santi Rodríguez. El dirigent popular ha defensat en una entrevista a RTVE que el principi d’ordinalitat en el nou sistema de finançament és “desitjable” però no “irrompible”. En opinió de Rodríguez, hi ha moltes altres variables que influeixen en el model de finançament, com la dispersió i l’envelliment de la població. I ha conclòs que no es poden posar “tantes condicions” al sistema perquè surti un resultat predeterminat.