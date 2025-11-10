La viceprimera secretària i portaveu del PSC, Lluïsa Moret, ha descartat aquest dilluns fixar un calendari a l’acord de la Generalitat amb el govern espanyol i amb Esquerra Republicana per a definir el nou model de finançament per a Catalunya. “Estem parlant d’un canvi estructural, d’un canvi complex que en necessita els tempos”, ha manifestat en una roda de premsa des de la seu del partit, on ha insistit que cal “defugir parlar de temporalitats i calendaris i ens hem de centrar en l’objecte”.
Després que ERC i el PSOE han acordat ajornar fins al 2026 el debat al Congrés dels Diputats de la proposta dels republicans per recaptar l’IRPF, Moret ha reiterat el compromís del seu partit i de l’executiu de Salvador Illa amb un “acord sòlid, solvent i que compleixi plenament el que està recollit en el pacte d’investidura”. Tot i això, la dirigent socialista ha deixat clar que per assolir un nou finançament per a Catalunya caldrà el temps i la feina necessària, que, segons ha dit, serà “conjunta i de consens”. “S’ha de posar per davant la finalitat al calendari”, ha apuntat Lluïsa Moret, que s’ha mostrat “plenament” confiada que Catalunya tindrà “un nou model de finançament”.
“El més important no són les dates, el més important és aconseguir allò a què ens hem compromès i que està recollit al pacte d’investidura”, i ha descartat respondre si l’acord es produirà abans d’acabar aquest any. “No vull parlar de calendaris, no vull parlar de temporalitats, perquè des del meu punt de vista no és l’objecte”, ha afegit després que el vicesecretari general de Comunicació d’ERC, Isaac Albert, ha manifestat aquest mateix dilluns que esperen tancar “un bon acord” abans que acabi l’any 2025, i que ara per ara estan a esperant “respostes” dels socialistes. Els republicans insisteixen que l’acord ha de ser “positiu” per a Catalunya i aposten per tancar-lo “el més aviat millor”.
El PSC admet que necessita “avenços” per negociar els pressupostos amb ERC
Tot i rebutjar parlar de calendaris per al finançament singular, la dirigent dels socialistes catalans ha admès que necessiten “avenços” en matèria de finançament per negociar els pressupostos amb ERC. Així, ha recordat que els republicans han lligat les dues carpetes i ha reconegut que es necessiten “avenços que generin un clima favorable” per a una eventual negociació dels comptes de la Generalitat per al 2026.
D’altra banda, sobre l’acord per ajornar el debat al Congrés de la proposició de llei sobre la recaptació de l’IRPF, Moret ha evitat pronunciar-se sobre si era una acció precipitada o no presentar-la al setembre, i ha assenyalat que el model pactat amb ERC ha de cobrir dos grans eixos: el model de finançament i les modificacions per a la recaptació dels impostos, però ha assenyalat que és un debat “amb moltes singularitats i complexitats que necessiten travar-se”. Amb tot, ha deixat clar que la recaptació d’impostos és un debat “diferent” a la negociació sobre el model estructural de finançament. “Estem parlant ara de quin és del model de finançament, de quins són els indicadors i quines són les eines estructurals en què s’ha de sostenir aquest model”.