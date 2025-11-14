Illa ofereix a les Illes Balears fer front comú i “posar seny” en el nou finançament

Un front comú entre Catalunya i les Illes Balears. Aquesta és la proposta que ha posat sobre la taula el president de la Generalitat, Salvador Illa, amb l’objectiu que ambdós territoris “deixin enrere els retrets” i “posin seny” en el Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF) que tindrà lloc el pròxim dilluns. Ho ha fet durant la seva intervenció en esmorzar informatiu organitzat aquest divendres per Premsa Ibèrica a Palma, on ha reclamat a les autonomies “rigor i mirada llarga” per abordar aquest debat.
El cap de l’executiu català ha recordat que els anteriors presidents de Catalunya i les Balears van coincidir en la necessitat de millorar l’actual model de finançament, que considera que està “caducat des del 2014”. “Revisar-lo és defensar la justícia social i el progrés econòmic per a tothom”, ha insistit Illa, que veu un ampli consens en el fet que es tracta d’un sistema caducat que no respon a les necessitats reals dels territoris.
Abans de reunir-se amb la presidenta del Govern de les Illes Balears, Marga Prohens, el líder socialista ha subratllat que la proposta catalana aposta per un “marc financer clar” i unes “regles iguals per a totes les comunitats”. “Catalunya no vol expulsar-se responsabilitats, vol el màxim autogovern en tots els àmbits. I no ho fem per queixar-nos i encara menys per confrontar”, ha precisat. Preguntat pels avenços amb el ministeri d’Hisenda per tancar aquesta proposta de finançament singular per a Catalunya, Illa ha defensat que el Govern està “intensificant els treballs i fent camí”. En aquest sentit, el president ha reiterat els compromisos adquirits amb ERC per aquest model i s’ha mostrat “confiat” que la proposta tirarà endavant.
Tres dies abans de la reunió on es debatrà el model
Cal recordar que aquestes declaracions d’Illa tenen lloc només tres dies abans de la reunió del CPFF. En l’ordre del dia de la convocatòria del consell hi ha els objectius d’estabilitat, que són la base d’uns pressupostos estatals, i també un punt sobre el finançament. Tanmateix, no està previst que Hisenda presenti una proposta concreta sobre finançament, sinó que es limitarà a donar les claus sobre com vol que sigui.