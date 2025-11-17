Junts per Catalunya ha decidit fer canvis en la direcció del grup parlamenti al Parlament de Catalunya. Albert Batet deixarà de ser president del grup parlamentari, un càrrec que passarà a mans de Mònica Sales, fins ara portaveu del partit a la cambra catalana. El rol de Sales recaurà a partir d’ara en Salvador Vergés. Tant la nova presidenta com el nou portaveu són dues persones de la màxima confiança del president a l’exili i líder del partit, Carles Puigdemont, i en les passades eleccions al Parlament van ser els caps de llista per Tarragona i Girona, respectivament. Batet, un altre dels homes propers a Puigdemont, serà la mà dreta del líder del partit com a adjunt a la presidència del partit en coordinació institucional i estratègia i director de campanya, i es mantindrà com a diputat a la cambra.
La decisió s’ha pres en la reunió de la Direcció Permanent de Junts, que s’ha reunit aquest dilluns a Waterloo. Segons el partit, els canvis es prenen “davant els nous reptes del context polític i l’informe de l’advocat general de la Unió Europea, que valida la llei d’amnistia i el plausible retorn de Puigdemont” i la reorganització de responsabilitats és per “reforçar el projecte polític del partit”. Els canvis proposats per Puigdemont i el secretari general del partit, Jordi Turull, han rebut l’aval unànime de la direcció. D’altra banda, ha detallat que Batet, a banda de ser adjunt a la presidència, assumirà la direcció política i operativa de les campanyes electorals del partit a les Corts Generals espanyoles i al Parlament de Catalunya, però no de les municipals.
El nou rol d’Albert Batet
El partit remarca que la designació de Batet com a adjunt a la presidència vol “reforçar” la interlocució de la presidència amb el teixit empresarial, els sectors productius, les patronals, els sindicats i el conjunt d’agents econòmics estratègics. Així mateix, Albert Batet haurà de fer “d’enllaç de la presidència amb l’òrgan de coordinació de l’acció institucional a les diferents cambres parlamentàries i gestionar tots els aspectes polítics i de relacions institucionals que el president Puigdemont consideri oportú delegar”. Amb tot, Batet continuarà com a diputat al Parlament de Catalunya, mentre que Josep Rius i Jeannine Abella continuaran com a portaveus adjunts a la cambra catalana. Finalment, la formació independentista ha validat la incorporació de Salvador Vergés i Jeannine Abella a la Direcció Permanent.