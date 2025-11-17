Junts per Catalunya ha decidido hacer cambios en la dirección del grupo parlamentario en el Parlament de Catalunya. Albert Batet dejará de ser presidente del grupo parlamentario, un cargo que pasará a manos de Mònica Sales, hasta ahora portavoz del partido en la cámara catalana. El rol de Sales recaerá a partir de ahora en Salvador Vergés. Tanto la nueva presidenta como el nuevo portavoz son personas de máxima confianza del presidente en el exilio y líder del partido, Carles Puigdemont, y en las pasadas elecciones al Parlament fueron los cabezas de lista por Tarragona y Girona, respectivamente. Batet, otro de los hombres cercanos a Puigdemont, será la mano derecha del líder del partido como adjunto a la presidencia del partido en coordinación institucional y estrategia y director de campaña, y se mantendrá como diputado en la cámara.

La decisión se ha tomado en la reunión de la Dirección Permanente de Junts, que se ha reunido este lunes en Waterloo. Según el partido, los cambios se toman “ante los nuevos retos del contexto político y el informe del abogado general de la Unión Europea, que valida la ley de amnistía y el plausible retorno de Puigdemont” y la reorganización de responsabilidades es para “reforzar el proyecto político del partido”. Los cambios propuestos por Puigdemont y el secretario general del partido, Jordi Turull, han recibido el aval unánime de la dirección. Por otro lado, ha detallado que Batet, además de ser adjunto a la presidencia, asumirá la dirección política y operativa de las campañas electorales del partido en las Cortes Generales españolas y en el Parlament de Catalunya, pero no en las municipales.

Albert Batet, en su turno en la sesión de control de este martes/Marta Sierra/ACN

El nuevo rol de Albert Batet

El partido remarca que la designación de Batet como adjunto a la presidencia quiere “reforzar” la interlocución de la presidencia con el tejido empresarial, los sectores productivos, las patronales, los sindicatos y el conjunto de agentes económicos estratégicos. Asimismo, Albert Batet deberá hacer de “enlace de la presidencia con el órgano de coordinación de la acción institucional en las diferentes cámaras parlamentarias y gestionar todos los aspectos políticos y de relaciones institucionales que el presidente Puigdemont considere oportuno delegar”. Con todo, Batet continuará como diputado en el Parlament de Catalunya, mientras que Josep Rius y Jeannine Abella continuarán como portavoces adjuntos en la cámara catalana. Finalmente, la formación independentista ha validado la incorporación de Salvador Vergés y Jeannine Abella en la Dirección Permanente.