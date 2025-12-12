Los casos de corrupción que rodean la órbita del PSOE continúan lastrando la formación que lidera Pedro Sánchez, que sigue a la baja, según la última encuesta del CIS. Aun así, el PSOE ganaría las próximas elecciones españolas con un 31,4% de la intención de voto, pero con el Partido Popular a nueve puntos. Es decir, según la encuesta del CIS de este diciembre, los socialistas reducirían la ventaja sobre los populares de cara a unos eventuales futuros comicios. El PP continuaría como segunda fuerza en unas futuras elecciones, pero incrementa ligeramente su intención de voto respecto al barómetro de octubre, pasando del 19,8% de hace dos meses a un apoyo del 22,4%. En el último barómetro, las dos formaciones estaban a diez puntos de diferencia, y dos encuestas atrás a quince.

Detrás de los populares se mantienen Vox, que continuaría obteniendo una intención de voto del 17,7% -un 0,1% más que en la última encuesta-, y Sumar, que mantiene la misma intención de voto que hace dos meses, rozando el 8%. De esta manera, pues, los resultados del último CIS constatan el estancamiento de la formación de extrema derecha, que había cobrado fuerte impulso en los últimos meses, con tres encuestas que los situaban al alza. Por otro lado, Podemos bajaría del 4,9% al 4,1% de intención de voto, Esquerra Republicana (ERC) subiría ligeramente hasta el 2,1% -un 0,1% más- y Junts bajaría del 1% al 0,8%. También aparece Alianza Catalana, con un 0,5% en intención de voto.

El presidente español, Pedro Sánchez, interviene en el Congreso ante la atenta mirada de la bancada del PP / Eduardo Parra / Europa Press 08/10/2025

El impacto de los escándalos que rodean al PSOE

El partido que encabeza Pedro Sánchez atraviesa momentos complicados debido a los diversos escándalos que rodean su formación. Por un lado, el caso Leire Díez, conocida como la lampista del PSOE, que ha sido detenida esta misma semana por los presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias y organización criminal. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil también ha detenido esta misma semana al expresidente de la SEPI Vicente Fernández y al empresario Antxón Alonso, ambos presuntamente relacionados con la trama de corrupción que rodea a la exconcejala socialista. Este mismo viernes la policía española ha entrado en dos ministerios para continuar recopilando información sobre el caso. Unas imágenes que aún desgastan más al PSOE, que ha perdido seis puntos en los dos últimos barómetros.

El caso Leire, sin embargo, no es el único escándalo en el que se ve envuelto el partido de Pedro Sánchez. El PSOE también se encuentra en medio de una crisis por denuncias de acoso. La crisis quedó abierta de par en par con las denuncias sobre Paco Salazar, exasesor de Pedro Sánchez, que renunció a sus cargos el verano de este año después de que varias mujeres denunciaran comportamientos inadecuados por su parte. Un caso, además, que el partido había ignorado a pesar de las alertas de varias afectadas; y que también provocó la destitución de Antonio Hernández, ahora exdirector de coordinación política y segundo de Salazar, por considerarlo “colaborador necesario” para encubrir los acosos. Este mismo viernes también ha renunciado a su cargo y escaño en el Senado el que hasta ahora era secretario de Estudios y Programas en la ejecutiva socialista, Javier Izquierdo, también señalado en la trama de acosos. Una tormenta perfecta que comienza a notarse en los barómetros del CIS, con un PSOE en caída libre y un PP que, a pesar de estancarse, logra recortar distancias.