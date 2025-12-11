El Món - Notícies i actualitat d&#039;última hora en Català
Toni Clapés, baixa de RAC1 per culpa d’un problema mèdic
Jennifer Navarro
11/12/2025 10:33

Toni Clapés estarà de baixa mèdica uns dies per culpa d’un nou problema de salut. Des que superés un càncer el 2020, ha hagut de sotmetre’s a més revisions i s’ha absentat de la ràdio en alguna ocasió. Ara, ha estat el seu substitut al Versió de RAC1 qui ha anunciat que no podrà treballar durant uns dies perquè l’han hagut d’operar: “El Toni estarà fora de l’antena durant uns dies perquè ha estat sotmès a una petita intervenció. Res greu, res greu. Està bé!“, ha dit ràpidament en Marc Serra per tranquil·litzar els seus oients.

De fet, ha assegurat que la família del locutor els assegura que tot ha anat bé i que ja l’han pujat a planta: “Tot ha anat molt bé i el tindrem aquí d’aquí a uns dies“. No ha especificat de què es tracta concretament, però la bona notícia és que els metges l’hagin vist bé i hagin considerat que ja podia descansar a l’habitació de l’hospital.

Els bons resultats del Versió RAC1

Aquest és un molt bon moment per al seu programa, ja que justament ahir rebien boníssimes notícies d’audiència poc abans d’anunciar que ell no treballaria. Era el dia de la publicació de l’Estudi General de Mitjans (EGM), quan va saber-se que 370.000 oients els segueixen diàriament i que això suposa que han batut el seu propi rècord. Són els més escoltats de la tarda i, a més a més, han rebut recentment un premi Ondes que els fa sentir molt orgullosos.

En el discurs que va fer des de l’escenari dels Ondas, el Toni Clapés va emocionar amb un dels agraïments: “Gràcies al Grup Godó per fer-me sentir tan estimat en moments personals de gran dificultat”, va deixar anar. I és que no són uns anys fàcils per a ell, però el bon resultat a la feina deu ajudar-lo a estar més animat.

Toni Clapés, emocionat en directe quan ha sabut que han guanyat un premi Ondas - RAC1
Toni Clapés, emocionat en directe quan ha sabut que han guanyat un premi Ondas | RAC1

Un periodista amb moltíssims fans que deu estar desitjant recuperar-se del tot per poder centrar-se en la feina i celebrar, en directe, els bons resultats que estan obtenint després de molts anys en antena.

