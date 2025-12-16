Relevo en una de las instituciones clave de la actual política española. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, tendrá nuevo jefe, el coronel Pedro Merino Castro, según ha adelantado Eldiario.es de fuentes del instituto armado. Castro, que fue ascendido a coronel en la última promoción de mandos de la escala superior, desde 2022 dirigía la comandancia de Salamanca de la Guardia Civil. Merino es un nombre a quien no le es extraño volver a la UCO, porque estuvo destinado en el departamento de Delincuencia Económica y Anticorrupción de la UCO, especializada en delitos fiscales y la lucha contra el blanqueo de capitales. Merino Castro releva a Rafael Yuste, recientemente ascendido a general, y que el gobierno de Pedro Sánchez nombró jefe de la UCO.

No te lo puedes perder Marlaska ordena un «refuerzo policial de especial intensidad» para las fiestas de Navidad

La UCO es la unidad especializada que instruye las causas Koldo, José Luis Ábalos, el caso de la SEPI o de Santos Cerdán. De hecho, es uno de los protagonistas de la actualidad política y dirige el teniente coronel Antonio Balas, de quien Leire Díez, la «fontanera del PSOE», buscaba información delicada. El coronel Merino estuvo destinado en el Palacio de la Zarzuela en 2013 donde era ayudante de campo del entonces heredero de la corona española, Felipe de Borbón. Posteriormente, fue destinado al departamento de Seguridad Nacional, que tiene su sede en la Moncloa.

Un nombramiento importante

La casualidad ha querido que el relevo de la UCO se produzca por el ascenso general de Brigada de Rafael Yuste, que ha sido destinado al Mando de la Jefatura de Servicios Técnicos. El Instituto Armado destaca que el coronel Pedro Merino Castro tiene una «amplia formación y variedad de destinos dentro de la Guardia Civil, «con especial experiencia en Policía Judicial». Unas condiciones que lo hacen adecuado para el cargo en una unidad especialmente delicada por la multitud de investigaciones que lleva a cabo y que afectan a los poderes del Estado.