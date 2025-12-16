Más controles policiales aleatorios, refuerzo de unidades de protección del espacio público y vigilar con más agentes el transporte público. Estas son algunas de las medidas ordenadas por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tras la reunión de la Mesa de Valoración de la Amenaza Terrorista, celebrada el pasado viernes 12 de diciembre, para reforzar la seguridad pública para las fiestas de Navidad. Un encuentro con representantes de todos los cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado, donde también se incluyen los Mossos d’Esquadra, que participaron en el cónclave a través del jefe de la Comisaría General de Información, el intendente Carles Hernàndez.

Tras el análisis de la actual situación de seguridad, el sanedrín de la seguridad del Estado, decidió mantener el Nivel 4 sobre 5 del Plan de Prevención, Protección y Respuesta Antiterrorista con un refuerzo policial “de especial intensidad» en los habituales eventos y desplazamientos que se celebran por las fiestas de Navidad, que concentran a mucha gente. Las medidas especiales, que se puede traducir como un Nivel 4 Plus, se han establecido a través de una instrucción de la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, que mantiene las medidas ya acordadas en octubre de 2023, a raíz de los atentados de Hamás en Israel y la respuesta en Gaza. El plan entrará en vigor a las tres de la tarde del 19 de diciembre y se prolongará hasta las tres de la tarde del 8 de enero de 2026.

Reunión de la Mesa de Valoración de la alerta antiterrorista con Carles Hernàndez de los Mossos en primera fila/MdI

«De especial intensidad»

Según informa el ministerio del Interior, este «refuerzo policial de especial intensidad» durante las fiestas incluye controles aleatorios de vehículos y personas en todos aquellos lugares de alta presencia o tránsito, así como la vigilancia y protección de los lugares, espacios, edificios y medios de transporte que ante la celebración de eventos religiosos, de ocio o lúdicos como las cabalgatas o espectáculos de calle.

El plan también prevé un dispositivo especial dirigido por el Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas (CNPIC) para asegurar grandes centros, infraestructuras intercambiadores de transportes, así como las instalaciones y medios de transporte aéreos, marítimos y terrestres que en estas fechas suponen más afluencia y tráfico de usuarios. La Oficina de Coordinación de Ciberseguridad procurará por reforzar la seguridad digital y las comunicaciones. En el dispositivo también participarán ayuntamientos, policías locales y la seguridad privada.