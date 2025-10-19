El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha dado orden al Ejército israelí de que actúe “con fuerza” en la Franja de Gaza tras acusar a las milicias del movimiento islamista Hamás de haber violado el alto el fuego en vigor después de atacar este domingo una unidad militar en la ciudad de Rafah, en el sur. Tras la orden dada por Netanyahu, el Ejército de Israel ha lanzado una serie de bombardeos contra la ciudad de Rafah, en el sur de la Franja. El ataque se ha producido después de un presunto ataque de Hamás contra una unidad de ingenieros y su refuerzo militar, según han informado fuentes de seguridad a varios medios israelíes, sobre el fuego en el enclave palestino.

Aunque Hamás ha asegurado que el ataque iba dirigido contra una milicia local financiada por Israel, el Ejército israelí ha denunciado que el asalto iba dirigido contra una unidad de ingenieros y un refuerzo de infantería, primero con el impacto de un misil antitanque contra una excavadora militar y después con disparos contra las unidades de apoyo. Ante esta situación, el Ejército israelí ha informado a través de un comunicado que, en respuesta al ataque, “las Fuerzas de Defensa de Israel han comenzado a atacar la zona para eliminar la amenaza y desmantelar túneles y estructuras militares utilizadas para actividades terroristas. Estas acciones terroristas constituyen una violación flagrante del acuerdo de alto el fuego y las FDI responderán con firmeza”.

El ataque se ha producido tras una reunión de emergencia de Netanyahu con su cúpula de seguridad, comenzando por el ministro de Defensa, Israel Katz, para evaluar la respuesta al ataque. «Tras la violación del alto el fuego por parte de Hamás, el primer ministro Netanyahu ha vuelto a mantener consultas con el Ministerio de Defensa y los jefes del aparato de seguridad, a quienes ha dado instrucciones para que actúen con fuerza contra los objetivos terroristas en la Franja de Gaza», dice el mensaje de la Oficina del primer ministro publicada en la cuenta de X.

Netanyahu con miembros de su ejército / Koby Gideon / GPO / dpa

Hamás defiende que era una operación dirigida contra milicias financiadas por Israel

Fuentes del movimiento islamista palestino, por el contrario, han denunciado al diario ‘Filastín’, cercano al movimiento, al menos tres incursiones militares en las afueras del este de la ciudad para escuchar a la milicia dirigida por Iàsser Abu Xabab, colaboradores israelíes que ahora mismo son objeto de una campaña de persecución por parte de la policía interna de Hamás; versión repetida por fuentes locales en la cadena BBC. Los residentes que viven al sur del Hospital Europeo, el lugar más cercano al incidente, han informado a la cadena británica que los tiroteos han ido acompañados de bombardeos israelíes en varias partes de la ciudad, sin que de momento haya constancia de víctimas.

Entre las medidas de represalia que contemplen las fuerzas israelíes, según fuentes del Gobierno al diario ‘Yedioth Aharonot’, está la posibilidad de lanzar una nueva campaña de ataques aéreos o de restringir la ayuda humanitaria pactada con el alto el fuego de hace una semana, pero descartan de momento la reanudación de la ofensiva terrestre. Por otro lado, fuentes militares israelíes han informado al Canal 12 de la televisión israelí que dos presuntos milicianos de Hamás han muerto por disparos del Ejército tras cruzar la “línea amarilla” que delimita las posiciones israelíes tras el acuerdo de octubre el fuego que entró en vigor el 3 de abril.