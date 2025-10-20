Trump defiende que el alto el fuego en Gaza sigue «vigente» a pesar de los ataques de Israel

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha defendido este domingo por la noche que el alto el fuego en Gaza sigue «vigente» a pesar de los bombardeos de Israel contra varios objetivos en el centro y el sur de la Franja que han dejado al menos 44 muertos. Tel-Aviv acusa a Hamás de haber matado a dos soldados, pero la cúpula de la milicia islamista rechaza cualquier vinculación con el incidente. Como represalia, Israel también ha bloqueado la entrada de ayuda humanitaria a Gaza «hasta nuevo aviso».

Trump ha asegurado que, aunque Hamás ha sido «bastante violento», cree que la dirección de la organización no ha tenido nada que ver con los ataques denunciados por Israel, según las declaraciones que el presidente de los EE.UU. ha hecho a la prensa a bordo del Air Force One en el viaje de regreso de Florida a Washington. Trump ha evitado valorar si la respuesta de Israel, que ha lanzado una campaña de bombardeos contra varios objetivos como respuesta a la muerte de dos soldados, ha sido proporcionada.

Soldados israelíes sobre un tanque | Europa Press/Contacto/Gaby Schuetze

EE.UU. espera altibajos durante la tregua

El vicepresidente Vance decía desde la base militar de Andrews, en Maryland, que será «complicado» mantener el alto el fuego. «Si esto lleva a la paz sostenible a largo plazo que el presidente y yo esperamos, habrá altibajos». Vance está convencido de que Hamás continuará «disparando contra Israel» y que Tel-Aviv «tendrá que responder». El vicepresidente también cree que habrá facciones de Hamás que no respetarán la tregua y considera poco realista que Hamás se desarme en «tres o cuatro días».

Israel ha acusado a Hamás de «violar el alto el fuego» y el primer ministro, Benjamin Netanyahu, ha ordenado actuar «con fuerza» en la Franja de Gaza como represalia. Después de bombardear una veintena de objetivos, el ejército israelí ha dado por terminada la campaña de bombardeos y ha anunciado que reanudaba el alto el fuego. Entre los palestinos muertos, la mayoría son civiles.