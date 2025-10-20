Trump defensa que l’alto el foc a Gaza continua “vigent” tot i els atacs d’Israel

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha defensat aquest diumenge al vespre que l’alto el foc a Gaza continua “vigent” tot i els bombardejos d’Israel contra diversos objectius al centre i el sud de la Franja que ha deixat almenys 44 morts. Tel-Aviv acusa Hamàs d’haver matat dos soldats, però la cúpula de la milícia islamista rebutja cap vinculació amb l’incident. Com a represàlia, Israel també ha bloquejat l’entrada d’ajuda humanitària a Gaza “fins a nova ordre”.
Trump ha assegurat que, tot i que Hamàs ha estat “força violent”, creu que la direcció de l’organització no ha tingut res a veure amb els atacs denunciats per Israel, segons les declaracions que el president dels EUA ha fet a la premsa a bord de l’Air Force One en el viatge de tornada de Florida a Washington. Trump ha evitat valorar si la resposta d’Israel, que ha llaçat una campanya de bombardejos contra diversos objectius com a resposta a la mort de dos soldats, ha estat proporcionada.
Els EUA esperen alts i baixos durant la treva
El vicepresident Vance deia des de la base militar d’Andrews, a Maryland, que serà “complicat” mantenir l’alto el foc. “Si això porta a la pau sostenible a llarg termini que el president i jo esperem, hi haurà alts i baixos”. Vance està convençut que Hamàs continuarà “disparant contra Israel” i que Tel-Aviv “haurà de respondre”. El vicepresident també creu que hi haurà faccions de Hamàs que no respectaran la treva i considera poc realista que Hamàs es desarmi en “tres o quatre dies”.
Israel ha acusat Hamàs de “violar l’alto el foc” i el primer ministre, Benjamin Netanyahu, ha ordenat actuar “amb força” a la Franja de Gaza com a represàlia. Després de bombardejar una vintena d’objectius, l’exèrcit israelià ha donat per acabada la campanya de bombardejos i ha anunciat que reprenia l’alto el foc. Entre els palestins morts, la majoria són civils.