Les autoritats israelianes han suspès l’entrada d’ajuda humanitària a Gaza “fins a nova ordre” com a represàlia per l’escalada que ha tingut lloc aquest diumenge. Aquest anunci per part d’Israel es dona hores després que el primer ministre, Benjamin Netanyahu, donés l’ordre a l’Exèrcit israelià d’actuar “amb força” a la Franja de Gaza. Netanyahu acusa les milícies del moviment islamista Hamàs d’haver violat l’alto el foc en vigor després d’atacar aquest diumenge una unitat militar a la ciutat de Rafah, al sud.
Des de l’Agència de les Nacions Unides pels Refugiats Palestins, l’UNRWA, han alertat de què el tancament dels passos fronterers tindrà greus repercussions en tots els sectors, en particular en l’àmbit sanitari”. Des de l’UNRWA també es tem una recaiguda de fam en la Franja de Gaza després de l’anunci de detenir l’entrada d’ajuda humanitària.
Aquest atac de Hamàs s’hauria produït contra una unitat d’enginyers i el seu reforç militar, segons han informat fonts de seguretat a diversos mitjans israelians.
Es descarta la represa de l’ofensiva terrestre
Tot i que Hamàs ha assegurat que l’atac anava dirigit contra una milícia local finançada per Israel, l’Exèrcit israelià ha denunciat que l’assalt anava dirigit contra una unitat d’enginyers i un reforç d’infanteria, primer amb l’impacte d’un míssil antitancs contra una excavadora militar i després amb trets contra les unitats de suport. Davant aquesta situació, l’Exèrcit israelià ha informat a través d’un comunicat que, en resposta a l’atac, “les Forces de Defensa d’Israel han començat a atacar la zona per eliminar l’amenaça i desmantellar túnels i estructures militars utilitzades per a activitats terroristes.
Des de les forces israelianes ja havien informat que contemplaven llançar nous atacs aeris o restringir l’ajuda humanitària pactada, però asseguren que descarten de moment la represa de l’ofensiva terrestre.