Cuatro palestinos mueren en ataque israelí pese al alto el fuego

A pesar del anuncio del director ejecutivo de la Junta de Paz para Gaza y Alto Representante, Nikolai Mladenov, de declarar «prácticamente completada» la primera fase del plan de paz para Gaza y del acuerdo para el alto el fuego con Hamás, al menos cuatro palestinos han muerto en un nuevo ataque de Israel contra la Franja.

Según las informaciones recogidas por Europa Press de la agencia palestina de noticias WAFA, el ataque sorprendió a un grupo de personas alrededor de un cementerio en la localidad de Zauaida, ubicada en el centro del territorio asediado por Israel. Así, desde la entrada en vigor del alto el fuego propuesto por los Estados Unidos entre Israel y Hamás, el Ministerio de Sanidad de Gaza ha contabilizado 687 muertos, 1849 heridos y 756 cadáveres recuperados en zonas donde las tropas de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI). Desde el inicio de la ofensiva del estado judío como represalia por los ataques del 7 de octubre de 2023, el ministerio ha registrado 72263 «mártires» y 171948 heridos.

Israel entrega los cuerpos de los palestinos a través del Comité Internacional de la Cruz Roja | Hasan Alzaanin (Europa Press)

La primera fase del plan para Gaza, «prácticamente completada»

Mladenov, en su intervención en la sesión del Consejo de Seguridad sobre Palestina celebrada ayer, ha precisado que la primera fase incluye «la liberación de los rehenes, el alto el fuego y el despliegue de ayuda humanitaria en la zona». «A pesar de las dificultades, el alto el fuego se ha mantenido, todos los rehenes han sido liberados y regresados con sus familias, y la ayuda humanitaria inicial se ha restablecido y ampliado, junto con el flujo de mercancías comerciales», ha manifestado. El diplomático búlgaro considera que la implementación del plan es «el único camino» para garantizar la reconstrucción de la Franja. En este sentido, ha apostado por el desarme «completo» de la Franja y la deposición de las armas bajo control de «la Autoridad Palestina de transición». El proceso, afirma, debería comenzar por el registro y recogida de los artefactos «más peligrosos», como los cohetes o los dispositivos explosivos, y después se debería proceder con la recogida de las armas personales.

Para cumplir con el proceso, el Alto Representante ha insistido en la importancia de verificar el proceso, ya que «la reconstrucción solo se podrá llevar a cabo una vez hayan sido certificadas las fases de desarme». «La población de Gaza quiere la reconstrucción y la reconstrucción requiere el desarme», ha expresado, rechazando frontalmente la posición de Israel que defiende como «única opción» posible el control militar. La situación en el enclave es crítica, dado que el sistema sanitario está «colapsado» y la economía «no funciona».

Una cuestión crítica

El enviado por la ONU al Oriente Próximo ha reclamado la apertura del Paso de Rafah, que comunica la Franja con Egipto, una ruta que debe permitir la entrada y salida de más personas. Este hecho aceleraría las soluciones de alojamiento temporal para los desplazados de manera forzada.

Si este proceso no funciona, ha advertido, no habrá una «vía creíble» para la autodeterminación y la creación de un Estado palestino, sometido al control militar y administrativo de Hamás. Ante este panorama, Mladenov ha reconocido que la propuesta de 20 puntos para alcanzar el alto el fuego no es un «plan perfecto» sino «el único documento que conecta desarme, reconstrucción, transición civil y la reunificación de las instituciones palestinas». Por este motivo, su aplicación interpela a todas las partes.