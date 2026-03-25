Moren quatres palestins en un atac israelià malgrat l’acord d’alto el foc

Malgrat l’anunci del director executiu de la Junta de Pau per a Gaza i Alt Representant, Nikolai Mladenov, de declarar “pràcticament per completada” la primera fase del pla de pau per Gaza i de l’acord per a l’alto el foc amb Hamàs, almenys quatre palestins han mort en un nou atac d’Israel contra la Franja.
Segons les informacions recollides per Europa Press de l’agència palestina de notícies WAFA, l’atac ha sorprès un grup de persones al voltant d’un cementiri a la localitat de Zauaida, ubicada al centre del territori assetjat per Israel. Així, des de l’entrada en vigor de l’alto el foc proposat pels Estats Units entre Israel i Hamàs, el Ministeri de Sanitat de Gaza ha comptabilitzat 687 morts, 1849 ferits i 756 cadàvers recuperats en zones on les tropes de les Forces de Defensa d’Israel (FDI). Des de l’inici de l’ofensiva de l’estat jueu com a represàlia pels atacs del 7 d’octubre de 2023, el ministeri ha registrat 72263 “màrtirs” i 171948 ferits.
La primera fase del pla per a Gaza, “pràcticament completada”
Mladenov, en la seva intervenció en la sessió del Consell de Seguretat sobre Palestina celebrat ahir, ha precisat que la primera fase inclou “l’alliberació dels ostatges, l’alto el foc i el desplegament d’ajuda humanitària a la zona”. “Malgrat les dificultats, l’alto el foc s’ha mantingut, tots els ostatges han estat alliberats i regressats amb les seves famílies, i l’ajuda humanitària inicial s’ha restablert i ampliat, juntament amb el flux de mercaderies comercials”, ha manifestat. El diplomàtic búlgar considera que la implementació del pla és “l’únic camí” per garantir la reconstrucció de la Franja. En aquest sentit, ha apostat pel desarmament “complet” de la Franja i la deposició de les armes sota control de “l’Autoritat Palestina de transició”. El procés, afirma, hauria de començar pel registre i recollida dels artefactes “més perillosos”, com els coets o els dispositius explosius, i després s’hauria de procedir amb la recollida de les armes personals.
Per acomplir amb el procés, l’Alt Representant ha insistit en la importància de verificar el procés, ja que “la reconstrucció només es podrà dur a terme un cop hagin estat certificades les fases de desarmament”. “La població de Gaza vol la reconstrucció i la reconstrucció requereix el desarmament”, ha expressat, rebutjant frontalment la posició d’Israel que defensa com a “única opció” possible el control militar. La situació a l’enclavament és crítica, donat que el sistema sanitari està “col·lapsat” i l’economia “no funciona”.
Una qüestió crítica
L’enviat per l’ONU al Pròxim Orient ha reclamat l’obertura del Pas de Rafah, que comunica la Franja amb Egipte, una ruta que ha de permetre l’entrada i sortida de més persones. Aquest fet acceleraria les solucions d’allotjament temporal pels desplaçats de manera forçada.
Si aquest procés no funciona, ha advertit, no hi haurà una “via creïble” per a l’autodeterminació i la creació d’un Estat palestí, sotmès al control militar i administratiu de Hamàs. Davant d’aquest panorama, Mladenov ha reconegut que la proposta de 20 punts per assolir l’alto el foc no és un “pla perfecte” sinó “l’únic document que connecta desarmament, reconstrucció, transició civil i la reunificació de les institucions palestines”. Per aquest motiu, la seva aplicació interpel·la a totes les parts.