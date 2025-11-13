La història també passa. L’exemple s’ha pogut constatar aquest dijous a la sala de vistes del Tribunal Suprem, quan el president de la sala penal, el magistrat Andrés Martínez Arrieta, ha pronunciat el “vist per a sentència i abandonin la sala” que marca el ritual, en la darrera sessió del judici al Fiscal General de l’Estat, Álvaro García Ortiz. Un judici històric, on per primera vegada, tota una institució de la Constitució seia al banc dels acusats, en una biosfera contaminada per la complexa vida política i de poders de Madrid.
La darrera jornada ha servit per a la presentació dels informes de la defensa, de les acusacions i del ministeri fiscal, que no acusa i en demana l’absolució. Una jornada intensa, dura, que acabava amb sis sessions on han desfilat 40 testimonis i on tothom portava l’aigua cap al seu molí. En un judici d’estat en què García Ortiz es juga una condemna de fins a sis anys de presó i 12 d’inhabilitació per revelació de secrets. Concretament, haver filtrat suposadament un correu de la negociació de conformitat entre el fiscal i l’advocat d’Alberto González Amador, parella de la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, per tal d’esquivar una condemna de presó per dos delictes de frau fiscal.
“Una sentència popular”
Els informes de les acusacions es poden resumir en una idea. Garcia Ortiz ha hagut de sentir que havia utilitzat la premsa per tenir “cobertura legal” per imposar a l’empresari una “sentència popular”. De fet, han afirmat que hi ha prou indicis i prova directa per assegurar que Garcia Ortiz va filtrar el mail. “No és que es transmetés als mitjans l’existència d’un procediment penal, és que es transmet que és un confés delinqüent. Es té una sentència pública de condemna”, ha denunciat l’acusació particular de González Amador. En aquesta línia, ha acusat Garcia Ortiz de convertir la parella d’Ayuso en “moneda política” sota un “relat institucional” que se n’ha anat “apuntalant dia a dia pel govern”. “Tenim representants polítics executant aquesta sentència popular diàriament”, ha criticat.
La rèplica no s’ha fet esperar. La defensa de Garcia Ortiz, avui en la toga de l’advocat José Ignacio Ocio, ha justificat el comportament de García Ortiz la nit el 13 de març, per aclarir una informació de El Mundo, davant la “gravetat” de les acusacions publicades pel diari contra la Fiscalia. “El fiscal general és innocent”, ha exclamat. A més, ha apuntat González Amador com el primer responsable de revelar als mitjans de comunicació, en una conversa del matí d’aquell 13 de març amb el periodista que va signar la peça. “Quan el titular d’un secret fa partícips a tercers d’aquest secret, aquest perd el caràcter reservat”, ha raonat, per reblar que els “actes propis” són “un element delimitador” de “quan un secret perd aquest caràcter”.