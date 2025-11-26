Sin miramientos, ni escrúpulos, ni muchas formas. Tres magistrados que juzgaron y condenaron al ya exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz por revelación de datos, entre los cuales se encuentra el presidente del tribunal y ponente del veredicto, Andrés Martínez Arrieta, impartieron un curso la semana pasada, durante los días de deliberación sobre el caso para decidir la sentencia, en la sede del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), una de las acusaciones populares más agresivas en el juicio, que reclamaba hasta cuatro años de prisión para García Ortiz. Una acusación que fue puesta en duda por varios colectivos internos por falta de imparcialidad de la institución.

Así, Arrieta, Antonio del Moral y Juan Ramón Berdugo participaron en el curso, pagado, y que, además, cerraron su intervención con la frase: «Acabo ya, que tengo que poner la sentencia del fiscal general», con las risas de fondo de los asistentes al curso. El audio del curso ha sido adelantado por RTVE. Los tres impartieron una clase en el Curso de casación y turno especial, que el ICAM implantó hace años como obligatorio para los abogados del turno de oficio que quieren acceder a la casación. Había inscritos 60 abogados colegiados.

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, durante la vista oral en la que se le ha juzgado / Tribunal Supremo / Europa Press

Justo después del visto para sentencia

El curso se inició al día siguiente de que Martínez Arrieta pronunciara el «visto para sentencia» y terminó el martes. Los tres magistrados realizaron ponencias en el curso los días 17, 18 y 19 de noviembre, coincidiendo con los días en los que debían deliberar la decisión. El Supremo ha detallado que este curso está coordinado «desde hace unos cuantos años» por el magistrado Antonio del Moral. De hecho, también han participado letrados del gabinete técnico del Supremo y del Tribunal Constitucional, magistrados del Supremo y de la Audiencia Nacional y profesionales de la abogacía. La remuneración ha sido de 90 euros la hora. Los tres habrían cobrado un total de 900 euros: 180 euros Martínez Arrieta y, en el caso de Del Moral y Berdugo, 360 euros cada uno.