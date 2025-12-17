Sense cap marge de temps de més. La Sala Penal del Tribunal Suprem ha dictat una breu interlocutòria, de quatre pàgines i a la qual ha tingut accés El Món, amb què executa la sentència contra el ja exfiscal general de l’Estat, Álvaro Garcia Ortiz, en considerar que la sentència ja és ferma. D’aquesta manera, els magistrats remeten la resolució a la Inspecció de la Fiscalia, i reclamen el compliment del pagament de la multa de 7.200 euros així com l’abonament de deu mil euros de responsabilitat civil a la Alberto González Amador, parella de l’actual presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Els togats també ordena inscriure la condemna al Registre Central de Penats i Rebels.
Aquesta resolució arriba després d’una sentència que ha costat Déu i ajuda per poder-la publicar. En concret, el tribunal va enviar primer el veredicte i va trigar més de tres setmanes en compilar i difondre la sentència de la qual en va ser ponent el president de la sala penal, Andrés Martínez Arrieta. De fet, un magistrat que va participar en un curs del Col·legi d’Advocats de Madrid, on en acabar la seva intervenció va ironitzar sobre la feina que tenia pendent per escriure una sentència. Al capdavall, la ponència de la sentència era a càrrec d’Ana Ferrer, però, la seva oposició a la condemna per revelació de secrets va obligar al canvi de ponent.
Ja ha dimitit
L’execució de la condemna arriba dues setmanes després que el mateix Álvaro Garcia Ortiz dimitís del càrrec del Fiscal General de l’Estat. El veredicte se centrava a inhabilitar-lo per dos anys pel càrrec de número 1 del ministeri públic, però no l’apartava de la carrera fiscal. Ara com ara, la Fiscalia General està en mans de Teresa Peramato. La fermesa de la sentència podria permetre un recurs d’empara davant el Tribunal Constitucional per vulneració de drets fonamentals.
Més informació més aviat