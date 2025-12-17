El Suprem també condemna una fiscal de Barcelona per filtrar informació

El mateix dia que la sala penal del Tribunal Suprem ha ordenat executar la sentència contra el ja exfiscal general de l’Estat, Álvaro Garcia Ortiz, la mateixa magistratura ha condemnat a una altra fiscal per un cas similar. En concret, la sala tercera del Tribunal Suprem, la contenciosa administrativa, ha ratificat la sanció de 800 euros que el mateix fiscal general, ara condemnat, li va imposar el 13 de desembre de l’any passat per una infracció disciplinària greu per haver filtrat un esborrany de sentència a un mitjà de comunicació.
La resolució, de 25 pàgines i a la qual ha tingut accés El Món, desestima el recurs imposat per la fiscal sancionada, que al·legava infraccions en el procediment disciplinari. Els magistrats consideren que es va actuar correctament i que la sanció va ser proporcionada i d’acord amb l’Estatut Orgànic del ministeri públic.
Segons els fets provats de la sentència, la fiscal va comunicar per telèfon a l’acusació particular el sentit de l’esborrany de sentència del sumari penal 15/2020, seguit a la Secció Novena de l’Audiència Provincial de Barcelona per un delicte d’agressió sexual comès sobre un home, i, posteriorment, el va filtrar un mitjà de comunicació.
“Sabia que era un esborrany”
Els magistrats remarquen que la fiscal havia obtingut la resolució mitjançant una consulta sol·licitada a una funcionària, que li va imprimir una còpia i li va advertir que no estava signada ni notificada a la Fiscalia i al procurador. La notícia sobre el contingut de l’esborrany va ser publicada pel diari, i després d’haver-se conegut la publicació, l’òrgan judicial va haver de dictar providència manifestant a les parts que encara no s’havia dictat sentència definitiva al procediment. De fet, l’esborrany va ser esborrat del sistema informàtic. El Suprem considera que hi ha prou indicis per justificar la declaració de responsabilitat que va recollir la resolució disciplinària del ministeri públic.