Sin margen de tiempo adicional. La Sala Penal del Tribunal Supremo ha dictado una breve resolución, de cuatro páginas a la que ha tenido acceso El Món, con la que ejecuta la sentencia contra el ya exfiscal general del Estado, Álvaro Garcia Ortiz, al considerar que la sentencia ya es firme. De este modo, los magistrados remiten la resolución a la Inspección de la Fiscalía, y reclaman el cumplimiento del pago de la multa de 7.200 euros así como el abono de diez mil euros de responsabilidad civil a Alberto González Amador, pareja de la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Los togados también ordenan inscribir la condena en el Registro Central de Penados y Rebeldes.

Esta resolución llega tras una sentencia que ha costado Dios y ayuda para poder publicarla. En concreto, el tribunal envió primero el veredicto y tardó más de tres semanas en compilar y difundir la sentencia de la que fue ponente el presidente de la sala penal, Andrés Martínez Arrieta. De hecho, un magistrado que participó en un curso del Colegio de Abogados de Madrid, al terminar su intervención ironizó sobre el trabajo pendiente que tenía para escribir una sentencia. Al fin y al cabo, la ponencia de la sentencia estaba a cargo de Ana Ferrer, pero su oposición a la condena por revelación de secretos obligó al cambio de ponente.

La ejecución de la condena llega dos semanas después de que el mismo Álvaro Garcia Ortiz dimitiera del cargo de Fiscal General del Estado. El veredicto se centraba en inhabilitarlo por dos años para el cargo de número 1 del ministerio público, pero no lo apartaba de la carrera fiscal. Por ahora, la Fiscalía General está en manos de Teresa Peramato. La firmeza de la sentencia podría permitir un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por vulneración de derechos fundamentales.

