La Fiscalía carga contra el Supremo y pide anular la condena a García Ortiz

La teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, ha presentado un incidente de nulidad ante el alto tribunal contra la condena por revelación de secretos contra el exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. La número dos de la Fiscalía asegura que el Supremo ha vulnerado la presunción de inocencia y el derecho a la defensa de García Ortiz, según el escrito, que ha adelantado El Español. Es el paso previo a presentar un recurso al Tribunal Constitucional.

García Ortiz fue condenado a dos años de inhabilitación por filtrar un correo relacionado con la causa judicial de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La sentencia también incluía una multa de 7.200 euros y una indemnización de 10.000 euros a Alberto González Amador.

Sánchez Conde carga contra el Supremo por omitir de forma deliberada testimonios que reforzaban la inocencia del exfiscal general. “El análisis probatorio de la sentencia no puede ser compartido”, dice la Fiscalía, porque el tribunal prescindió del testimonio de “muchos periodistas” que durante el juicio declararon que el 2 de febrero –es decir, antes que García Ortiz– ya disponían del correo enviado por el abogado de la pareja de Díaz Ayuso en el cual sugería un pacto de conformidad con el ministerio público y reconocía dos delitos fiscales.

El fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, en una imagen de archivo | Carlos Luján / Europa Press

Una selección «incompleta» de los hechos

Así, la número dos de la Fiscalía del Supremo, que sustenta su petición en los votos particulares de las magistradas progresistas y defensoras de la absolución Susana Polo y Ana Ferrer, insiste en que los cinco magistrados hicieron una «selección incompleta de hechos» y no tuvieron en cuenta las pruebas a favor del condenado. “De manera sorprendente”, prosigue el escrito, el tribunal indicaba al final de su análisis que algunos periodistas habían tenido conocimiento del correo por “fuentes ajenas” a García Ortiz y, a pesar de todo, no otorgaron “ningún tipo de relevancia” a los mencionados testimonios de descargo.

“Cuando el correo llegó al fiscal general del Estado ya había sido divulgado y esto está acreditado a pesar de que la sentencia lo omite”, dice Sánchez Conde. Los periodistas de eldiario.es recibieron el correo una semana antes que García Conde y el de la Sexta mostró el chat interno de la cadena para demostrar que lo conocían antes que el exfiscal general. Además, la teniente fiscal recuerda que el polémico correo del 2 de febrero también se remitió al decanato de la sección de delitos económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid y a la Abogacía del Estado y que, ”lógicamente, estaba en manos de la defensa de la pareja de Ayuso, por lo que la filtración se podría haber originado en cualquiera de estos puntos.

En cambio, la sentencia se redactó de manera “deliberadamente ambigua” para concluir que García Ortiz reveló la información a un periodista de la Cadena SER “ya fuera directamente o a través de un tercero”.