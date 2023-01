Bel veu un “error” del PSOE usar la cimera per atacar l’independentisme

El portaveu del PDeCAT al Congrés dels Diputats, Ferran Bel, ha definit “d’error gravíssim” per part del PSOE intentar insinuar que fent la cimera hispano-francesa es volia escenificar que no hi ha aspiracions independentistes a Catalunya. Bel ho ha dit en declaracions a EL MÓN i ha assegurat que li preocupa la imatge que “es pugui donar” i creu que és una decisió “impròpia” de “la gent que està al govern espanyol”. “Em consta que hi ha molta gent amb una gran experiència que no entenen com poden haver caigut en aquest error”, ha explicat el portaveu convergent.

El portaveu del PDeCAT al Congrés dels Diputats, Ferran Bel, intervenint durant el debat de política general al Congrés. Data de publicació: dimecres 13 de juliol del 2022, 09:57 Localització: Madrid Autor: Congrés dels Diputats

Reivindica la cimera

Tot i això, Bel considera “important i rellevant” que Barcelona aculli aquesta cimera entre Sánchez i Macron. “Hauríem de saber fer-ho sense malmetre aquest element”, opina el diputat al Congrés. Amb això, considera “estrany” la posició d’Aragonès d’assistir a la cimera, mentre el seu partit assisteix a la manifestació en contra d’aquesta. “No sé si s’equivoca, però jo no ho hagués fet“, afirma Ferran Bel. Amb aquesta decisió, l’exalcalde de Tortosa diu que “estàs donant un missatge que a tots els teus interlocutors de Madrid no crec que els hi generi gaire confiança”, tenint en compte que ERC ha pres la decisió d’implicar-se en la governabilitat espanyola. Davant la possibilitat que el PDeCAT assisteixi a la manifestació, Bel considera que no és decisió seva, tot i que ha assegurat que ell no hi serà perquè “estarà a Madrid”.

Considera un error pactar primer amb els comuns per als pressupostos

Pel que fa a la negociació dels pressupostos de la Generalitat, Bel considera una “estratègia peculiar” pactar primer amb els comuns. “Primer t’has de preocupar d’arribar a un acord amb els que t’aporten més a la negociació i després tanques cerrells“, ha dit el diputat al Congrés, qui porta ja unes quantes negociacions dels pressupostos estatals a les seves esquenes. De fet, recorda com els comuns tenen 8 diputats, mentre que els socialistes en tenen 33. “No pots tenir un pacte inicial amb els petits que després no el puguis modificar en negociar amb el gran”, afirma. Amb això, diu que “cadascú té la seva tàctica de negociació” i considera que, a hores d’ara, “tot és una performance“. “ERC vol que li costi barato, mentre el PSC en vol treure rendiment i a més a més vol fer notar que si no fos per ells això no s’aprova”, opina Ferran Bel.