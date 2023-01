Una catalana de 115 anys és la persona més gran del planeta

La catalana Maria Branyas, de 115 anys, s’ha convertit en la persona més gran del món després de la mort aquest dimarts de la monja francesa Lucile Randon, que en tenia 118. Branyas ha heretat automàticament aquest títol honorífic que atorga el Grup de Recerca Gerontològica, del grup Guiness de Rècords Mundials, que fa més de 20 anys que elabora aquest rànquing. La residència on vivia Randon ha confirmat el traspàs de la monja a l’Agència France-Presse.

Des dels 92 anys viu a la residència de gent gran Santa Maria del Tura, a Olot. El 2020, amb 113 anys, es va convertir en la persona de més edat en superar la Covid-19, que passar de manera asimptomàtica. Des de finals del 2019 ja era la persona més longeva de l’estat espanyol i el 2021 va esdevenir la segona catalana més longeva de la història, només superada per Ana MAría Vela Rubio, que va morir amb 116 anys.

La persona més vella de Catalunya, Maria Branyas, en una entrevista a l’ACN a Olot / ACN

Maria Branyas, una joventut de viatges i exili i una vellesa tranquil·la i plàcida

Nascuda a San Francisco (EUA) el 4 d’abril del 1907, on la seva família s’havia mudat un any abans. Després de viure a diverses ciutats estatunidenques, el 1914, en plena Guerra Mundial, el pare va emmalaltir i la família va decidir tornar a Catalunya. En una entrevista a Catalan News, Branyas té records de la gran guerra i de la guerra civil espanyola. “Vam arribar en vaixell. A causa de la guerra Alemanya atacava el nord i no podies travessar els mars nòrdic, vam haver d’anar per les Açores i per Cuba”, rememorava el 2019.

El pare va morir durant el viatge en vaixell i ella va patir una caiguda que li faria perdre l’audició d’una orella. Amb la seva mare es van instal·lar en un primer moment a Barcelona i anys després es van mudar a Banyoles. El 1930, amb 23 anys, es va casa amb el metge Joan Moret, amb qui va tenir tres fills. També té 11 nets i 13 besnets. Poc després de casar-se es van mudar a Girona i, amb l’esclat de la Guerra Civil, van marxar de Catalunya per por a les represàlies dels republicans, ja que el nom de Maret va aparèixer en una llista d’enemics de la República.