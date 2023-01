El Govern diu que la B-40 és el gran “escull” dels pressupostos i el PSC ho nega

Les negociacions entre el Govern i el PSC per aprovar els pressupostos catalans podrien estar molt a prop. Després de setmanes de converses i picabaralles, la B-40 és l’última gran qüestió que queda per tancar. La portaveu de l’executiu, Patrícia Plaja, ha reconegut que el Quart Cinturó és el “principal escull” pendent, però ha assegurat que s’ha fet arribar una contraproposta al PSC per “desbloquejar” la situació i ha negat que hi hagi cap “teatralització” per posposar la signatura a després de la cimera.

Tal com ha passat en les últimes setmanes, l’anunci del Govern ha estat seguit d’un desmentiment del PSC. La portaveu dels socialistes al Parlament, Alícia Romero, ha assegurat que hi ha molts més punts de discòrdia, com la paralització de l’obertura de noves delegacions exteriors durant tot l’any, la suspensió de la prova pilot de la renda bàsica universal o destinar 100 milions a un pla per reduir les llistes d’espera. La diputada del PSC també ha criticat que el Govern intenti imposar una “visió minoritària” sobre projecte com el Hard Rock o el Quart Cinturó.

Albert Batet, Marta Vilalta i Alícia Romero als passadissos del Parlament / V. Pagès

Les declaracions creuades d’ERC i PSC també han fet saltar les alarmes a En Comú Podem. La líder dels comuns, Jèssica Albiach, ha advertit que si hi ha “un sol euro” dels pressupostos que vagi a la B-40, el Hard Rock o l’ampliació de l’aeroport del Prat” el seu partit donarà per “trencat” el pacte amb el Govern. Albiach ha criticat la insistència dels socialistes a condicionar els seus vots als pressupostos als tres macroprojectes.

El Govern critica la insistència del PSC amb temes “extrapressupostaris”

Plaja ha explicat que les partides estrictament pressupostàries estan pràcticament tancades i ha criticat l’actitud del PSC, que insisteix a condicionar tota la negociació a temes “extrapressupostaris” que no tenen consens. “No s’entén que aquells que deien que es podien tancar els pressupostos en un cap de setmana ara els bloquegin per un sol punt”, ha etzibat. La portaveu de l’executiu ha insistit que “tothom ha de cedir” i ha afirmat que la resistència dels socialistes a arribar a un acord fa pensar que hi ha “voluntat d’encallar” els comptes.

ERC i PSC acosten postures sobre el futur del Prat

Pel que fa a l’aeroport del Prat, fa uns dies l’alcaldable d’ERC a l’Ajuntament de Barcelna, Ernest Maragall, va avançar que els republicans estaven a punt d’arribar a un acord amb els socialistes per incrementar els vols intercontinentals sense fiar-ho tot a l’ampliació de la tercera pista. Maragall va avisar Aena i el govern espanyol que cal “partir de zero” en el projecte i ara Plaja ha confirmat que hi ha un “punt d’acord” en aquesta qüestió. Sense donar detalls, ha insinuat que la solució final “no hi haurà contradiccions” amb el model que defensa el Govern.

La portaveu de l’executiu també ha desmentit que la reunió d’aquest cap de setmana entre Pere Aragonès i Salvador Illa servís per segellar l’acord, tot i que la trobada va ajudar a rebaixar la tensió entre els dos partits, i ha garantit que tot el que s’està parlant amb els socialistes respectarà el pacte amb els comuns.