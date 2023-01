El PSC nega cap “xantatge” i apressa ERC a cedir amb els macroprojectes

El PSC ha negat les acusacions de “xantatge” en les negociacions dels pressupostos catalans i ha apressat ERC a cedir amb els macroprojectes per desencallar la situació. En una entrevista SER Catalunya, la portaveu del PSC al Parlament, Alícia Romero, ha assegurat que el desbloqueig del Hard Rock, l’ampliació de l’aeroport del Prat i la culminació de la B-40 són projectes beneficiosos pel país. “No demanem la lluna”, ha dit.

Romero ha recordat que el seu partit ha estat “clar i nítid” des de l’inici amb les seves demandes i ha insistit que ERC “ha de cedir” perquè només té 33 diputats, els mateixos que el PSC. La diputada també ha etzibat als republicans que si no els agrada la proposta dels socialistes, sempre poden buscar el suport de Junts. Romero creu que a l’executiu de Pere Aragonès “li falla el sentit de la realitat” perquè “un suport tan baix l’obliga a seure, a negociar i a cedir”.

La portaveu d’ERC, Marta Vilalta, en roda de premsa / ACN

ERC eleva el to i es prepara pel fracàs de les negociacions

ERC, conscient que la negociació amb el PSC està en un impàs, ha elevat el to en els últims dies i ja no descarta portar els pressupostos al Parlament encara que no tingui assegurats els suports. La portaveu dels republicans, Marta Vilalta, encara no parla de “dates límit”, però ha criticat amb duresa l’actitud del “tot o res” dels socialistes. El Govern encara confia a arribar a un acord, però cada vegada està més resignat a passar el 2023 amb els comptes prorrogats.

Els socialistes consideren que estan fent un “acte de fe” amb l’executiu de Pere Aragonès perquè encara no han vist el detall dels pressupostos i estan dolguts per alguns comentaris que han fet els republicans. El PSC assegura que hi ha consens per tirar endavant els macroprojectes i es veu amb força d’imposar el seu model de país a ERC, que no s’hi oposa de manera frontal, però prefereix discutir els detalls i explorar alternatives en altres fòrums.