Turull reivindica la marxa de Junts del Govern: “Creien que era una rebequeria”

El secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, ha reivindicat la sortida del seu partit del Govern de la Generalitat tres mesos després i ha llançat un missatge clar a ERC: “No ho han entès i creien que era una rebequeria”. Ho ha dit en el marc d’un esmorzar informatiu organitzat per Nueva Economia Fórum a l’Hotel Palace de Barcelona, des d’on ha criticat l’estratègia negociadora d’Esquerra Republicana per als pressupostos d’enguany. “Crec que l’actual Govern i el president no han volgut fer un missatge en profunditat del que comporta la sortida de Junts”, ha afirmat Turull, qui ha assegurat que es tracta d’una “decisió compartida” per a tothom de Junts. De fet, recordat com l’executiu ha incomplert el pacte d’investidura i considera que Aragonès “no ho ha volgut llegir així”.

Pel que fa a la negociació dels pressupostos, Turull assegura que no saben cap a on ho vol tirar l’executiu. “La negociació dels pressupostos ens té despistats. Ens van dir que érem els socis prioritaris i el primer que van fer va ser pactar amb els comuns”; ha afirmat Turull en l’esmorzar informatiu. De fet, també ha volgut posar el dit a la llaga en el fet que vulguin tancar un acord amb els socialistes, ja que des de Junts consideren que seria un pas enrere per a l’autogovern de Catalunya. “Negociar a tres bandes i a cuit a amagar ho complica tot”, ha afirmat el secretari general de Junts davant de personalitat com Damià Calvet, Jaume Giró, Laura Borràs, Marta Vilalta, Alícia Romero, Camil Ros, Gerard Figueras, Artur Mas, Sánchez Llibre, Joaquim Forn, Lourdes Ciuró, Victòria Alsina, Joan Canadell, Ramon Tremosa o Meritxell Ruiz.

L’expresident Artur Mas, el secretari general de Junts, Jordi Turull, la presidenta de Junts, Laura Borràs, i el president del grup parlamentari de Junts, Albert Batet / Junts

Reivindica les seves propsotes

En aquest sentit, Turull ha reivindicat el seu decàleg i ha demanat a l’executiu que inclogui en els seus pressupostos una “fiscalitat justa, ajudar a fer front als costos de l’energia de les petites i mitjanes empreses i que es mantingui el que hi havia planificat a Recerca i política exterior”, així com un reforça a la primària i un impuls a l’IRSC. “El Govern sap el que volem des del 30 de novembre. Estem en una situació que el Govern ha perdut la cofinança dels que el vam investir”, ha assegurat Turull, qui ha recordat els 33 diputats d’Esquerra Republicana

D’altar banda, ha fet una crida a la mobilització d’aquest dijous contra la cimera hispano-francesa a les 9h a les quatre barres de Puig i Cadafalch. “La necessitat de passar pàgina d’alguns els fa confondre el desig amb la realitat”, ha afirmat el secretari general de Junts. “Ni coneixien el poble de Catalunya quan va començar el procés, ni el coneixen ara”, ha dit Turull reivindicant un “país valent”. De fet, considera que el procés d’independència s’acabarà quan ho diguin les urnes i assegura que la continuïtat del procés no la decidirà Pedro Sánchez, sinó que ho faran les urnes. Amb això, ha volgut constatar com el govern espanyol no ha donat cap resposta a les situacions que van provocar el procés, enumerant les mancances de la llengua, el model de finançament o les infraestructures.

Crida a la mobilització

Turull ha afirmat que en els últims cinc anys s’hi han afegit motius per reclamar la independència de Catalunya, recordant les operacions Catalunya, l’espionatge polític, així com “l’activisme” dels jutges i les 1500 persones represaliades. “L’estratègia de Junts passa pel procés a través d’un govern fort per avançar cap a la independència”, ha assegurat treien pit. A més, demana un nou itinerari per arribar a la independència i adverteix que “sense autocrítica no es pot millorar, però sense autoestima no es pot continuar”.

A més, ha volgut escenificar diverses accions que vol impulsar Junts per Catalunya, com ara un espai estratègic independentista, apostar per la mobilització, el front comú al Congrés i a Europa, l’enfortiment de l’acció exterior, la denúncia als tribunals internacionals, fer costat als represaliats, campanya dels incompliments de l’Estat, preparar la desconnexió, sobirania energètica i fer que les condicions siguin les necessàries per culminar la independència.

Treu pit dels pactes amb Impulsem

Turull també ha parlat de les eleccions municipals i ha tret pit dels pactes amb Impulsem Penedès i Impulsem Lleida. “El fet d’anar arribant a acords amb gent que no és de Junts em fa ser optimista”, ha dit Turull, qui ha recordat l’objectiu de Junts de les 800 llistes. A més, també ha volgut posar l’accent en la candidatura de Trias i creu que és “l’única alternativa” per fer un canvi a Barcelona, tot recordant les aliances dels socialistes i Esquerra amb Ada Colau. “Barcelona necessita menys polarització i més capacitat de construir aliances. L’única forma de construir això és que Trias sigui alcalde”, ha dit Turull, qui ha demanat prioritzar els partits independentistes de cara als pactes post-electorals.