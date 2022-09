Impulsem Lleida, el partit de Ponent, celebra el seu congrés fundacional

Impulsem Lleida ha celebrat aquest diumenge el seu congrés fundacional de cara als comicis de 2023 i ha elegit secretari general a l’alcalde de La Granja d’Escarp, Manel Solé, amb la finalitat de “ser decisius en les pròximes eleccions municipals per al territori de Lleida”.

Formen el Comitè Executiu l’alcalde de Juneda, Antoni Villas (president); la regidor de Bellpuig Aida Gabernet (secretària de Política Municipal) i l’alcalde d’Alpicat, Joan Gilart (secretari d’Organització), informen en un comunicat.

Congrés fundacional d’Impulsem Lleida al Centre de les Arts i la Memòria de Ponent

Han assistit més de 100 persones del món local de tota Lleida, que també han debatut i votat la ponència política i la ponència ideològica de la formació.

Problemàtiques de Ponent

Manel Solé ha destacat com a grans problemes salvar l’agricultura i la ramaderia i abordar l’abandonament dels boscos, el bloqueig de les energies renovables, la fugida d’empreses, les restriccions d’aigua i el bloqueig polític. Solé ha agraït el treball dels impulsors del Congrés fundacional i la implicació dels membres del Comitè Executiu.

La fórmula d’Impulsem Penedès

En aquesta línia també vol anar el nou partit Impulsem Penedès, liderat per l’alcalde de Cunit, Jaume Casañs. Diversos alcaldes i regidors del Penedès també han constituït un partit per dir prou al “centralisme” barceloní. De fet, el passat dijous, Impulsem Penedès va presentar la seva primera candidata: Núria Cañís, a Castellví de la Marca. Impulsem està constituït per diversos membres que anteriorment formaven part del PDeCAT, juntament amb alcaldes i regidors de partits municipalistes i independents.

Reivindiquen la millora del transport públic, la creació de més centres sanitaris a les comarques del Baix Penedès, Alt Penedès, Garraf i Anoia, així com denuncien l’abandonament de la Generalitat respecte a un territori que ha anat creixen exponencialment durant els últims anys.