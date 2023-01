MÉTEO | Alerta per fortes ratxes de vent de més 100 km/h

Alerta per fortes ratxes de vent a tot Catalunya, que tindran la seva màxima intensitat a partir del migdia d’aquest dimarts 17 de gener. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), el vent de component oest bufa a pràcticament tot el país, en especial a les zones més elevades, on en alguns casos ja s’han registrat cops de vent superiors als 100 km/h. A l’estació automàtica de Puig Sesolles (Vallès Oriental), a 1.668 metres, aquesta nit s’han registrat ratxes de més de 159 km/h.

A la majoria del país s’esperen cops d’entre 70 i 100 km/h. El Meteocat ha emès avisos de perill moderat i alt a gairebé totes les comarques catalanes fins al vespre. Només queden fora la Garrotxa, el Pla de l’Estany, el Gironès, el Baix Empordà i l’Alt Empordà. Les més afectades seran el Camp de Tarragona, la Catalunya Central i Barcelona. Protecció Civil ha activat les alertes per vent i per fort onatge i recomana no acostar-se a les zones costaneres.

Els Bombers han rebut una dotzena d’avisos aquesta nit i matinada i fins a 62 des de dilluns. La regió amb més avisos és la metropolitana nord (29), seguida de la metropolitana sud (13), Girona (12). La majoria han estat per caigudes d’arbres o de cablejat elèctric. Protecció Civil ha informat que de moment cap dels incidents ha provocat ferits i demana molta precaució a la carretera per evitar ensurts.

L’hivern arribat amb gairebé un mes de retard

Catalunya viurà un canvi radical en els pròxims dies. A banda de les fortes ratxes de vent, s’espera una caiguda important de les temperatures. Aquest dimecres està prevista l’arribada d’un front fred que portarà una baixada d’entre cinc i vuit graus. Es preveuen gelades a l’interior de Catalunya. A partir de dimecres el vent afluixarà i deixarà pas al fred, que farà baixar les temperatures a mínims de tot l’hivern a final de setmana.