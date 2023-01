La Moncloa confia que Puigdemont serà extradit en “breu”

La Moncloa està convençuda que la reforma del Codi Penal permetrà accelerar els tràmits per extradir Carles Puigdemont i confia que el procés es pugui materialitzar “en un termini breu de temps”. La ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, ha esquivat la polèmica entre el jutge Pablo Llarena i la Fiscalia sobre el delicte de desordres públics agreujats i ha preferit celebrar que el processament del president a l’exili per malversació greu demostrat que no s’ha “despenalitzat” res amb la reforma del Codi Penal.

“Això significa que el Codi Penal continua contemplant les penes de malversació i fins i tot endureix els delictes de corrupció”, ha dit Montero en una entrevista a TVE. “Tant de bo això serveixi perquè el senyor Puigdemont pugui ser extradit al nostre país i pugui respondre davant la Justícia, que és el que des del primer moment el govern d’Espanya ha pretès, en un termini breu de temps”.

Gonzalo Boye reflexiona davant el seu ordinador durant la vista al TGUE pels suplicatoris / ANC

Boye acusa el govern espanyol de preparar “focs d’artifici”

L’advocat de Puigdemont, Gonzalo Boye, ha contradit les paraules de la ministra i ha assegurat que l’eurodiputat no serà extradit. “Això és una realitat, la resta són focs d’artifici”, ha dit en declaracions a Catalunya Ràdio recollides per l’Agència Catalana de Notícies (ACN). Boye ha estat taxatiu i ha assegurat que Puigdemont podrà tornar a Catalunya “en un termini raonable de temps que serà breu”. El president a l’exili ha d’esperar a la sentència d’Europa sobre la immunitat i aleshores fixarà la data del seu retorn, que serà aquest 2023.

Carles Puigdemont també ha reaccionat a l’anunci de la Moncloa i ha preguntat a ERC si el govern espanyol va expressar mai la intenció d’accelerar la seva extradició durant les converses per modificar el Codi Penal. “Continuo esperant resposta a la pregunta de si en les llargues i poc transparents reunions per pactar la reforma del Codi Penal, el govern espanyol va plantejar aquesta intenció a la part catalana; o si els ‘experts’ els van advertir d’aquesta possibilitat”, ha dit.

Pel que fa a la disputa entre Llarena i la Fiscalia pel delicte de desordres públics agreujats, Boye ha assegurat que el Ministeri Públic ha preparat un “vestit fet a mida, però no és un escrit jurídic”. L’advocat ha assenyalat la contradicció de l’escrit de la Fiscalia, que demana processar Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí per desordres públics, però no ho reclama per Lluís Puig, que també era membre del Govern. Respecte a la situació de la secretària general d’ERC, Marta Rovira, Boye ha insinuat que potser hi ha algun “pacte” perquè es deslliuri dels desordres. “Imagino que deu haver-se acordat alguna cosa, o no. O creuen que va ser insignificant en el procés”, ha etzibat.

Llarena aguanta el pols a la Fiscalia i descarta els desordres públics

El magistrat del Tribunal Suprem Pablo Llarena està disposat a aguantar el pols a la Fiscalia i descarta processar Puigdemont, Común i Ponsatí per desordres públics agreujats, segons ha avançat TV3. Llarena, avalant la tesi del PP, atribueix els delictes de desobediència i malversació greu als exiliats perquè considera que la derogació de la sedició deixa a un pas de la impunitat part dels fets de l’1-O, ja que no és possible aplicar el nou delicte de desordres públics agreujats.

La posició de Llarena ja es podia intuir perquè el magistrat fa dies que té l’estratègia dissenyada per reclamar l’extradició dels exiliats a Bèlgica, tal com ha avançat El Món. El jutge ja ha enviat un informe traduït al flamenc a la justícia belga on detalla els punts principals de la seva estratègia i diu que té previst mantenir el mateix suplicatori, però per delictes diferents.