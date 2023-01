Mor el ministre de l’Interior ucraïnès en estavellar-se el seu helicòpter a Kíiv

El ministre de l’Interior d’Ucraïna, Denis Monastirski, ha mort aquest dimecres després que l’helicòpter on viatjava s’hagi estavellat a prop de Kíiv, segons han confirmat fonts governamentals. En l’accident han mort almenys 17 persones més, entre elles tota la cúpula del ministeri i tres nens d’una escola bressol. El governador de la regió, Oleksiy Kuleba, ha qualificat l’accident de “tragèdia” i ha xifrat en 29 les persones ferides, de les quals 15 són nens.

“Tots els serveis d’emergència són al lloc dels fets”, ha assegurat Kuleda. El cap de la policia ucraïnesa, Igor Klimenko, ha confirmat que un helicòpter del Servei Estatal d’Emergència s’ha estavellat a la localitat de Brovary, a prop de la capital del país, i que en l’accident, a més del ministre de l’Interior, han mort el viceministre i el secretari d’Estat. L’helicòpter ha caigut molt a prop d’una escola bressol i un edifici residencial.

El president d’Ucraïna, Volodímir Zelenski, durant una compareixença / DPA

La Fiscalia investiga les causes de l’accident

El fiscal general d’Ucraïna, Andrei Kostin, ha anunciat una investigació per esclarir les causes de l’accident i ha avançat que per ara “s’estan considerant totes les opcions”. Kostin ha detallat que “investigadors i experts treballen en el lloc de la tragèdia”. La investigació preliminar esta en mans del Servei de Seguretat d’Ucraïna (SBU), que actua sota el comandament de la Fiscalia. Tot i que es d’hora per descartar cap hipòtesi, algunes fonts apunten que la boira podria ser la responsable de l’accident.

El president del Consell Europeu, Charles Michel, ha enviat un missatge de condol al president d’Ucraïna, Volodímir Zelensky. “En unim a Ucraïna en el dolor pel tràgic accident de Brovary”, ha dit Michel en una piulada. “El ministre Denis Monastirski era un gran amic de la UE. L’Alt Representant de la UE de Política Exterior, Josep Borrell, i la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, també han lamentat la “tragèdia” i han enviat un missatge de suport al poble ucraïnès.