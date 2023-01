La comissió Pegasus comença amb brega entre el PSC i l’independentisme

Aquest matí s’ha posat en marxa al Parlament de Catalunya la comissió d’investigació del cas Pegasus. I ha començat amb batussa política, fins al punt que els portaveus del PSC han abandonat la funcional sala 1 de la cambra catalana en senyal de protesta. L’empipament també s’ha fet notar entre els comuns, que han elevat protesta a la presidència de la comissió, a mans del portaveu d’ERC, Josep Maria Jové, però que no han abandonat la sala.

El motiu del conflicte ve de lluny. De fet, els grups independentistes, Junts, ERC i la CUP, han retret al PSC la queixa l’obstaculització de la investigació en altres instàncies, com ara el Congrés de Diputats. En tot cas, el diputat socialista Jordi Terrades ha criticat obertament que aquest matí ja s’han convocat les primeres compareixences quan encara no s’havia aprovat ni el pla de treball ni el calendari. Junts i ERC han lamentat la seva posició, però el portaveu cupaire ha estat el més dur, titllant el comportament del PSC de “vergonyós”.

Un logo de Pegasus de la comisisó del Parlament Europeu

Pla de treball aprovat

La comissió ha començat puntual i fins i tot, els portaveus del PSC han proposat votacions separades del llistat de compareixents presentats pel bloc independentista. Una via per la qual també ha optat el portaveu dels Comuns a la comissió, Lucas Ferro, per triar millor les seves compareixences. Un cop aprovats els llistats de compareixents, amb Julien Snowden o l’actual directora del CNI Esperanza Casteleiro com alguns dels noms estrella, i les demandes de documentació, ha començat un debat agre entre els grups. Tot per la votació per aprovar la compareixença dels advocats afectats per l’espionatge com Gonzalo Boye, Andreu Van den Eynde o Benet Salellas.

Terrades ha carregat contra la decisió de començar els treballs de les compareixences avui mateix, en la mateixa jornada que s’ha aprovat el llistat i el pla de treball. “Nosaltres abandonem avui la comissió i ja ens poden enviar les conclusions perquè tinc la sensació que ja estan escrites”, ha ironitzat. Una opinió compartida pel diputat dels Comuns tot i que ha continuat participant de la comissió. El president de la comissió i els portaveus d’ERC i Junts, Jordi Orobitg i Josep Rius, han replicat que és habitual en les comissions aprofitar les jornades i, per tant, no entenien la posició dels socialistes si no fos per entrebancar les seves funcions. En canvi, el portaveu cupaire, Xavi Pallicer ha descrit com a “vergonyós” i de “falta de respecte” la decisió dels socialistes.