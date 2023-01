L’ONU reclama a Espanya que investigui l’espionatge amb Pegasus

Tres relators especials de les Nacions Unides han reclamat a Espanya que investigui amb profunditat la trama d’espionatge massiu contra l’independentisme realitzat amb el programa Pegasus. En una resolució enviada a la Moncloa, els relators especials de l’ONU sobre qüestions de minories, sobre promoció i protecció del dret a la llibertat d’opinió i expressió i sobre els drets a la llibertat de reunió pacífica i d’associació han exigit a l’estat espanyol que “investigui, processi i imposi les sancions adequades” per l’escàndol del Catalangate.

Els tres experts també demanen col·laboració al govern espanyol per esclarir el funcionament del programa Pegasus, que suposadament només el poden comprar governs, i que enviïn tota la documentació necessària que justifiqui l’espionatge a polítics i activistes independentistes. Cal recordar que tant la Moncloa com el Centre Nacional d’Intel·ligència han justificat l’ús de Pegasus contra una vintena d’independentistes perquè era un espionatge aprovat pel Tribunal Suprem. Fins ara el govern espanyol ha evitat tota autocrítica i l’únic moviment que ha fet ha estat cessar la directora del CNI, oficialment perquè els serveis d’intel·ligència també van espiar Pedro Sánchez i el seu govern.

L’actual directora del CNI, Esperanza Casteleiro, amb la seva predecessora, Paz Esteban / Europa Press

L’ONU demana a Espanya que protegeixi els drets de les víctimes de Pegasus

La resolució respon a una comunicació enviada per la secretària general d’ERC, Marta Rovira, en nom de diversos membres del partit afectats per Pegasus, però també “en coordinació amb la resta d’organitzacions afectades pel Catalangate”, segons han informat els republicans. El text també reclama a l’estat espanyol que prengui “totes les mesures necessàries per protegir els drets fonamentals” de les víctimes i “mesures efectives” per evitar que es torni a repetir un escàndol semblant.

Tot i que els relators donen dret a rèplica a l’estat espanyol, consideren que la informació que han rebut fins ara és “prou fiable” per a considerar que la qüestió requereix una “atenció immediata” i mostren la seva “gran preocupació” per l’existència d’un “programa d’espionatge extens i ben coordinat” sobre activistes i polítics independentistes. Els experts de les Nacions Unides consideren que l’ús de Pegasus ha vulnerat els drets bàsics dels espiats.