Neguit espanyol per una possible tornada de Puigdemont amb la comissió Pegasus

La comissió d’investigació sobre Pegasus al Parlament Europeu ha aprovat aquesta setmana una mesura incòmoda per a l’Estat espanyol. En concret, la visita d’una delegació de la comissió per obtenir informació sobre l’ús del programari espia a l’Estat, amb el Catalangate com a rerefons. La possibilitat que en aquesta legació hi participi el president a l’exili, Carles Puigdemont, ha esverat certs sectors de l’espanyolisme, que qualifiquen de “poc probable, però no del tot descartable” aquesta situació. La missió s’ha acordat per al 20 i 21 de març, després que la mateixa comissió hagi aprovat allargar-ne tres mesos més la durada.

De fet, fonts de l’Eurocambra i dels integrants de la comissió veuen certs problemes tècnics a la possibilitat que el cap de llista de Junts per a Europa pugui ser membre d’aquesta delegació. Així, subratllen que “normalment, els nacionals d’un estat no participen d’una fiscalització de les autoritats europees al mateix estat”. Però també hi intervenen altres circumstàncies, com ara la representativitat a la comissió, els grups dominants i fins i tot una maniobra per evitar una altra topada institucional entre Espanya i la justícia europea. Altres fonts dels grups espanyolistes a Parlament Europeu també recorden que la immunitat de Puigdemont “no és un blindatge i que segurament seria detingut només posar un peu a terra”.

Protesta dels espitats amb Pegasus a l’Hotel W / JAG

Probabilitats que inquieten en relació al president a l’exili

La missió europea a Espanya no és del tot estranya en aquesta comissió. De fet, ja s’han enviat diferents missions a Israel, Polònia, Grècia i Xipre i també és prevista una visita Hongria al febrer. Però el cas espanyol és ben diferent, perquè els integrants i més actius eurodiputats de la comissió han estat víctimes d’aquest espionatge, com és el cas de Puigdemont i de Diana Riba, la cap de files d’ERC a Brussel·les. Precisament, la fricció entre ERC i Junts també s’ha fet palesa en aquesta comissió. Així ho detallen fonts de la mateixa comissió de partits d’obediència espanyola. En aquest marc, aquestes mateixes fonts sospiten que no veuen els republicans gaire “emocionats” amb la possibilitat que Puigdemont formi part de la legació europarlamentària a Espanya. Un detall important a la vista que el grup ALDE, al qual pertany a ERC, domina clarament la gestió política d’aquesta comissió.

Un dels elements que faria guanyar punts a la possibilitat que el president exiliat viatgés a Espanya és el fet que forma part de la comissió com a no adscrit. La llei d’Hont que s’aplica per representativitat li donaria alguna possibilitat, perquè hi tenen menys representants. Però aquest criteri quedaria superat per una de les normes de consens de la cambra: “No enviar nacionals o diputats de la circumscripció investigada”. També es podria donar el cas que Puigdemont no formés part de la comissió oficialment i hi anés com agregat, és a dir, una mena de convidat sense dret a l’accés a les instal·lacions, institucions o serveis que la delegació visités.

La ponent de l’informe del comitè sobre Pegasus de l’Eurocambra, Sophie in ‘t Veld, durant la presentació del document preliminar | ACN (Nazaret Romero)

Políticament incòmode i avís de detenció

La possibilitat que Puigdemont visiti Espanya per investigar l’ús del Pegasus amb el Catalangate també s’evapora per l’alt simbolisme polític que pot tenir la imatge. “És una visió que incomodaria la cambra amb Espanya i a l’inrevés”, opinen les mateixes fonts. “Ja hi ha prou batibull, amb els plets per la immunitat o sobre la vulneració de drets dels eurodiputats independentistes que no van poder accedir a la seva acta fins sis mesos després de constituir el Parlament”, apunten fonts de la comissió consultades per El Món. En aquesta línia, l’opinió majoritària és que, fins que “no es resolgui la qüestió de la immunitat és difícil de veure Puigdemont a Espanya”.

Fins i tot, aquestes mateixes fonts s’agafen a la posició dels lletrats del Parlament Europeu en la vista del passat mes de desembre sobre el suplicatori de Puigdemont. Els arguments dels advocats europarlamentaris van insistir que l’aleshores president David Sassoli li va atorgar l’acta amb un criteri generós. “No caldria animar el foc”, comenten les mateixes fonts i més quan encara hi ha processos judicials oberts. “No podem oblidar que ser membre de la comissió no és un blindatge absolut o una patent de cors, si trepitja Espanya serà detingut”, alerten dels dels partits espanyols a la comissió.