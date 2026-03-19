Dues resolucions del Jutjat d’instrucció número 32 de Barcelona han ressuscitat una investigació que semblava dormir el son dels justos. En concret, la investigació sobre l’espionatge amb Pegasus als exdiputats de la CUP, David Fernández, Albert Botran i Carles Riera. Per una banda, en una breu interlocutòria el jutjat, a la que ha tingut accés El Món, ha acordat remetre un suplicatori al Consell de Ministres perquè desclassifiqui la informació del Centre Nacional d’Intel·ligència (CNI) vinculada a l’espionatge. I per altra banda, l’emissió d’una Ordre Europea d’Investigació a Luxemburg per identificar els actius financers del grup que fabrica i comercialitza el programari espia.
Ambdues decisions arriben després que el cas s’estava al calaix del jutjat sense que ni la fiscalia ni el govern espanyol hagi impulsat de manera efectiva la investigació. La defensa del cas, en mans de l’advocat Benet Salellas, busca determinar “responsabilitats per un espionatge que vulnera drets fonamentals i que s’inscriu en una dinàmica més àmplia de repressió política”. Amb les dues resolucions, per part de les víctimes asseguren que “es reafirma la voluntat de continuar fins al final per esclarir els fets i posar llum sobre unes pràctiques que evidencien l’existència d’estructures estatals operant amb opacitat”.
Dos objectius
L’ordre de desclassificació desbloqueja una petició que feia anys que estava pendent. En concret, des de l’any 2022 que es van obrir les diligències. Ara, el magistrat instructor conclou que “resulta imprescindible interessar” la desclassificació dels documents, una ordre dictada cap al Consell de Ministres qui per llei ha de procedir a alliberar la informació.
Per altra banda, l’Ordre Europea d’Investigació a Luxemburg serveix, segons explica la resolució, per tal d’identificar els comptes bancaris de les empreses vinculades a Pegasus i analitzar els seus moviments entre 2016 i 2022, amb l’objectiu de determinar si hi ha hagut finançament o pagadors des de l’Estat espanyol . Les empreses relacionades pel jutge són OSY TECHNOLOGIES SARL, com a propietària de les empreses NSO Group i Q CYBER TECHNOLOGIES LIMITES, que comercialitzarien el programari.